Mezar taşları kongreye konu oldu

Türk ve İslam dünyasında defin kültürü ve mezar taşlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları ele almak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği iş birliğinde Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Polonya, Azerbaycan, Kosova ve Irak'tan 11 bilim insanı 51 bildiriyle katıldı.

Kongrede, "Türk-İslam Mezar Taşları", "Türk-İslam Mezar Taşlarında Tasarım", "Türk-İslam Defin Kültürü ve Mezar Taşları ile Bağlantılı Sanatlar" başlıklarıyla oturumlar gerçekleştirildi.

Kongreyle ilgili bilgi veren Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Osmanlı İmparatorluğu ve diğer Türk devletlerinin egemenlik alanında bulunan Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Asya'nın yanı sıra Çin Seddi'ne kadar uzunan coğrafyada Türk-İslam kültürünün izlerini araştırdıklarını belirtti.

Mezar taşları hakkında ilk defa uluslararası bilimsel bir platform oluşturduklarını savunan Ökçesiz, "Mezar taşları konusunda ayrıntılı bilgiler sunmak, unuttuğumuz defin kültürü örneklerini yeniden öğrenmek, tarihi mezar taşlarını belgeleyecek envanter çalışmalarına öncülük etmek ve Türk-İslam tarihi için yeni bilgi ve belgeleri ortaya koymak üzere bu taş kitapların değerini öne çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yarın sona erecek kongrede, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitü uzmanlarının da desteğiyle 7 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlanacağı ve bildirgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı, büyükşehir belediyeleri ve Tarihi Kentler Birliğine üye 400 yerel yönetime gönderileceği ifade edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net