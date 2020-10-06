Moğol 'Anna Karenina' Ulan Batur'da boy gösterdi

Moğol "Anna Karenina" nın uzun zamandır beklenen prömiyeri Ulan Batur'da yapıldı.

Yapım, yönetmen N. Naranbaatar yönetiminde gerçekleştirildi. Gösteriyi, başkentin yaratıcı eliti eşi ile birlikte Başbakan U. Khurelsukh izledi.

Prömiyerin 28 Şubat 2020'de yapılması gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle gösteri süresiz olarak ertelendi.

Moğol okurları, 1971'de S. Odonbaatar tarafından çevrilen Leo Tolstoy'un klasik eseri ile ilk kez tanıştılar. Daha sonra, Rus klasiğinin diğer eserleri de tercüme edildi.

Kaynak: Central Asia

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 16:05