Muhammed Tayyip Okiç Paneli’ne yoğun katılım

Furkan Özkul / Dünya Bülteni

İstanbul Sancaktepe’de İlim Yolunda Bir Ömür Muhammed Tayyip Okiç Paneli, Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe Müftülüğü ve Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) öncülüğünde ve iş birliğinde 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Programa yoğun katılımın olması dikkat çekti.

Düzenlenen panelin oturum başkanlığını Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan yaparken merhum Okiç’in öğrencileri Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük ve 20, 21 ve 22. dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu panelist olarak katılım sağladı. Duygulu anların yaşandığı panele Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da mesaj göndererek merhum Muhammed Tayyip Okiç’in taşıdığı misyon ve anlama ilişkin düşüncelerini ve temennilerini katılımcılarla paylaştı.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde icra edilen programda ilçe belediye başkanı adına başkan yardımcısı Nazım Çiftçi, Sancaktepe İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Çekmeköy İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) Başkanı Mehmet Keskin selamlama konuşmaları yaptı.

CAMİ KARDEŞLİĞİ PROJESİNİN İLK ADIMI ATILDI

Bosna Hersek’in Tuzla Kantonu’na bağlı Kral Abdullah Camii cemaatinden 127 misafirin bulunduğu panelde iki ülke kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine vurgu yapıldı. YECVA Başkanı Mehmet Keskin Türkiye ve Bosna Hersek arasında kardeşliğin çok eskiye dayandığını bu ilişkileri cami cemaatleri kardeşliğine dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Türkiye ve Bosna Hersek camilerini kardeş yapma projesinin ilk adımı olarak onları ağırladıklarını, bir haftalık geziyle İstanbul ve Bursa’nın önemli yerlerini beraber gezdiklerini belirtti.