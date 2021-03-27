Musa Topbaş hocayı anlatan bir kitap: Sahibü'l Vefa

Mustafa Topbaş Hoca'nın ismini çoğunuz duymuşsunuzdur. Onun ne kadar hayır sever, ilim sever, Kur'an sever, ehli sünnet bir alim olduğunu da bilirsiniz. Lakin merhum hocamızın hayatını, düturlarını, yaşam tarzını, tavsiyelerini, ilkelerini, aile hayatını, ticaret hayatını kaç kişi bilebilirdi ki...

O ne güzel bir kuldu

Dr. Adem Ergül'ün, hocamızın evlatlarının da teşvikiyle Sahibü'l Vefa Musa Topbaş isimli kitabı okumaktn büyük bir feyz aldığımı sözylemeden edemeyeceğim. Oğlu Osman Nuri Topbaş hocamızın Takriz'iyle başlayan kitabı okurkan hakiki bir mü'minin nasıl yaşaması gerektiğini net bir şekilde görüyoruz. Osman Nuri Bey, babasını ''O ne güzel bir kuldu'' diyerek anlatırken, onun vefatını şöyle dile getiriyor:

''Kamil mü'minler ölmezler!.. Sadece dünya evinden ahiret yurduna hicret ederler.''

Nefis bir kitap

Erkam Yayınları'ndan çıkan kitabın baskısı, kağıt seçimi ve baskısı gerçekten harika... Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

O kadar çok notlar aldım ki...

Kitabı okurken o kadar çok notlar aldım ki, hepsini size buradan aktarmak istedim. Ancak sayfa bitince daha geride, kullanmadığım 10 kadar not kalmıştı. Şimdiden sürç-i lisan ettiysem affola diyorum.

Yolumuz sohbet yolu

Hocamızın sohbet halkasına büyük önem verdiğini anlıyoruz en başlarda: Sohbetlerinde bambaşka bir güzellik ve istifadeler olurdu.

Adem hocamızın önsözü

Adem hıcamız, Önsöz'ünde kitabın yazılış gayesini şöyle anlatıyor: ''Elinizdeki eser, Sahibü'l Vefa Musa Topbaş Hazretleri'ne bir vefanın tezahürü olarak , Muhterem Osman Nuri Topbaş üstazımızın hususi arzusu üzerine kaleme alınmıştır. Bu arzu aynı zamanda sevelenlerinin gönlünde dolup taşan hissiyatın da tabi bir tercümanı olmuştur.''

Gerçekten de bu kitap Musa Topbaş hocaefendinin daha iyi tanınmasına vesile olacaktır.