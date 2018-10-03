'Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri'ne itiraz

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek tarafından kurulan Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ilki 2014'te gerçekleştirilen ödül töreni ile ilgili bir açıklama yayımlandı.

Necip Fazıl’ın torunu, NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek imzalı yapılan açıklamada, “Star Gazetesi tarafından ilk olarak 2014 yılında düzenlenen ve her yıl tekrarlanmakta olan ‘Necip Fazıl Ödülleri”, başlangıçtan itibaren Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in fikir ve estetik dünyasına yabancı; onun manevi mirasını hiçe sayan tahrif ve tahkir edici bir üslupla, siyasi istismar zemininde yürütülmektedir” denildi.

Açıklamada, Star gazetesinin konuyla ilgili bilgilendirilmesine rağmen, "Necip Fazıl'ı değerlendirmek için henüz erken" diyen bir kişinin jüri üyesi yapıldığı, Üstad'ın ‘İdeolocya Örgüsü' adlı kitabını "Faşist bir manifesto" olarak itham eden bir kişiye ise saygı ödülü verildiği ifade edildi.

Necip Fazıl Kısakürek Vakfı ve Kısakürek ailesi, dizide şairi istismar ettikleri iddiasıyla uyardıkları TRT ve şirket hakkında 2016 yılında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 17:44