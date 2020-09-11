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Netflix'ten 'Minnoşlar' rezaletine mide bulandıran savunma

Pedofiliyi özendiren içeriğiyle dünyada da büyük bir tepkiyle karşılanan "Cuties/Minnoşlar" tartışmaları karşısında sessizliğini bozan Netflix, iğrenç bir savunma yaptı.

Netflix'ten 'Minnoşlar' rezaletine mide bulandıran savunma

Netflix, dünya genelinde pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen "Cuties/Minnoşlar" filmini iğrenç bir şekilde savundu.

Filmin güçlü bir sosyal yorum taşıdığını iddia eden Netflix, eleştirenleri "filme bir şans vermeye" çağırdı.

Fox News'e bir açıklama yapan şirket, "Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorum. Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada ve daha genel olarak büyüdükleri toplumda karşılaştıkları baskı hakkında güçlü bir hikaye. Bu mühim konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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