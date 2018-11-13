Nuh'un Gemisi maketi için kolları sıvadılar

Nuh'un gemisinin Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı'nda olduğuna yönelik yaygın inanış, Şırnak Belediyesini harekete geçirdi. Şehrin simgesi haline genel Nuh tufanı ve gemisinin tanıtımı için çalışma başlatan Şırnak Belediye Gençlik Merkezi, Şırnaklı gençlere gemi maketi yapmayı öğretmek için Gemi Maketi Atölyesi açtı.

Kurslarda gençlerin ürettiği Nuh'un gemisi maketleri, valilik, belediye, üniversite gibi kurumları ziyaret eden konuklara hediye ediliyor. Şırnak Belediye Gençlik Merkezi Koordinatörü Nihat Tekin, Şırnak'ın tanıtımına önemli katkı sağlayan gemi maketlerinin daha önce dışarıdan getirildiğini belirterek, artık gemilerin Şırnak'ta üretilmeye başlandığını söyledi. Atölyede 12 gencin gemi maketi yapmayı öğrendiğini belirten Tekin, üretilen maketlerin resmi kurumlara ve hediyelik eşya satan mağazalara verildiğini söyledi.

Şırnak Belediye Gençlik Merkezi Koordinatörü Nihat Tekin, “Hz. Nuh’un kenti olduğu için Hz. Nuh’un en büyük sembollerinden bir tanesi de Tufan için yaptığı gemidir. Bizde bu gemiyi Şırnak’ın sembolü haline getirmeye çalışıyoruz. 7 aylık bir çalışmamız oldu. Bu çalışmalardan sonra el sanatları hocamızla beraber bunun üretimine başladık. Kursiyerleri ile birlikte eğitimleri alındıktan sonra parçaları birleştirmeye başladık. Atölyemiz tamamen bizim Şırnaklı gençlerden oluşuyor. Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezine gelen gençlerin oluşturduğu bir gurupla şu anda gemilerimizi üretmeye başladık. Buradaki amacımız Hz. Nuh’un gemisini Şırnak’ın markası haline getirmek. Biz bunu başardığımıza da inanıyoruz. Çünkü şu an tüm Şırnak’ta kamu kurumlarında Hz. Nuh'un gemisinin maketi Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi logosuyla bulunmaktadır. Amacımız sadece Şırnak’ta değil, tüm Türkiye'de bunu yaygınlaştırmak. Bundan sonra nerede bir gemi görülürse bunun Şırnak’a ait olduğunu bilinmesini sağlayacağız. Atölyemizden çıkan gemileri biz genelde resmi kurumlarımıza veriyoruz. Onlarda dışarıdan ilimize gelen heyetlere, bakanlara, milletvekillerine veya misafirlere hediye ediyorlar. Şu an talepleri var. Ama üretimi zor. Çünkü fabrikasyon değil tamamen el emeğidir. Bir tane gemiyi ortalama bir gencimiz dört günde bitiriyor. O yüzden biz şimdilik sadece misafirlerimize hediye etmek amaçlı üretiyoruz” dedi.

Gençlere maket yapımını öğreten Mehmet Yardımcı da, “Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezinde açtığımız maket gemi kursunda şu anda 12 öğrencimiz var. Kursumuz haftada 5 gün devam ediyor. Burada gençlerimize hem el becerisi kazandırıyoruz. Hemde bir meslek edindiriyoruz. Ayrıca gençler için boş zamanlarını değerlendirecek bir aktivite oluyor. Hz. Nuh gemisinin maketi Şırnak’a özgü bir şey. Gençlerimize iş sahası oluşturmak amacıyla başlattık” diye konuştu.

Kursiyer Evin Yıldırım ise kendini geliştirmek ve kente katkıda bulunmak amacıyla kursa katıldığını, kursun devam etmesini istediklerini belirtti.

Bu türden kurslarla meslek öğrendiklerini belirten Yıldırım, "Projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür ediyorum. Biz boş zamanlarımızda buraya gelerek, değerlendirmeye çalışıyoruz. Kendimizi meslek olarak geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: deniz haber