Ölüme Bir Adım - Engin K. Demir

Zengin ve derin iç dünyasını kağıda döken yazar Engin K. Demir'in Ölüme Bir Adım isimli kitabı Pruva yayınevi tarafından yayımlanarak raflardaki yerini aldı.

Ölüme Bir Adım’ın ana konusunda günlük hayatın sıradanlığı içinde sıradışı ayrıntılar bulunuyor.

Bu yüzden okur, her öyküde kendine kolaylıkla bir yer edinebiliyor; yanı başında yaşanan olayın kahramanı hâline gelebiliyor.

Öykülerin dolaysız ve yalın anlatımı bu süreci hızlandırıp okuru, sakin bir atmosfere çekiyor.

Yazar, hayalle gerçek arasına sıkışmamaya özen göstererek yaşanandan, günlük hayatın akışından etkileyici detaylarla kuruyor öykü evrenini. Sıradanın sakinliğinde oluşan öykü atmosferleri, anlatıcının sözünü güçlendirmeye yetiyor.

Dünya Bülteni ailesi olarak kendisine başarılar diliyoruz.