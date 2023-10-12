Ömer Nasuhi Bilmen, Muaviye ve kırk bir soru

Asım Öz/ Dünya Bülteni - Kültür Servisi

Cumhuriyet Türkiye’sinde “İslâmî ilimler” alanında üretken isimlerden biri Ömer Nasuhi Bilmen(1883-1971)’dir. Küçük yaşlardan itibaren ilmi meselelere duyduğu alakanın neticesinde ardında otuz cildi aşan önemli bir külliyat bırakmıştır. Çok yönlü bir kişilik olan Bilmen aynı zamanda Beyân’ül-Hak, Seblürreşad, Yeni Sebiliürreşad ve İslâm’ın Nuru adlı dergilerde muhtelif konularda makaleler yazmıştır. Onun fıkıh, tefsir, “İslâm hukuku”, kelam ve edebiyat gibi farklı alanlarda kaleme aldığı eserlerinin yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurarak değerlendirilmediği söylenebilir.

Ömer Nasuhi Bilmen adını ilk kez İmam Hatip Lisesi’nde okurken duydum. Lise ikinci sınıfta Fıkıh derslerimize gelen Halil Aykota onun 1947- 1954 tarihleri arasında fasiküller halinde neşredilen ve daha sonra kitap olarak yayımlanan Büyük İslâm İlmihali kitabını bütün öğrencilere tavsiye etmişti. Tabii o yıllarda dili ağır olan bu ilmihalin bazı kısımları hariç pek bir şey anlamamıştık. Ardından üniversitede okurken çalıştığım kitapevinde farklı yayınevlerinden çıkan bu ilmihalden binlerce talep edildiğini hatırlıyorum. Şimdiye kadar üç milyona yakın satan bu ilmihal kitabı alanında ilk olmanın getirdiği bilinirlikle pek çok insanın kütüphanesinde yer almayı başarmıştır.

Öte yandan Bilmen’in memuriyet hayatı siyasi bakımdan önemli değişiklerin yaşandı yıllara denk gelir. Tek parti devrinde İstanbul müftüsü olarak görev yapan Bilmen, 27 Mayıs darbesinin hemen akabinde 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmiş fakat burada kendisinden istenen bazı işleri yapmak istemediğinden dolayı 6 Nisan 1961’de kendi arzusuyla bu görevden ayrılmış ve kendisini tamamen ilmi çalışmalara vermiştir. Bu süre zarfında orijinal bir tefsir yazma iddiasından ziyade etrafındakilerin bu yöndeki isteğini yerine getirmek maksadıyla başladığı sekiz ciltlik tefsirini tamamlayan Bilmen 12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat etmiştir.

UNUTULAN BİR KİTAP

İnanç, ibadet ve ahlakta Ehli Sünnet mezhebinin yaklaşımlarını benimseyen Ömer Nasuhi Bilmen’in hemen bütün çevrelerde saygıyla anılan bir kişiliği vardır. Özellikle 1960 darbesi sonrasında tekrar gündeme gelen Türkçe ibadet tartışmalarında ortaya koyduğu tavır takdir edilmiştir. Dinde reform isteyen çevrelere karşı, bozulmayan bir dinde reform olmaz diyerek, İslâm’ın ortaya koyduğu iman, ahlak ve ibadet ilkelerini cesaretle savunmuştur. Elbette olumsuz değerlendirmeler de bulunmaktadır onun kişiliği hakkında. Bazı isimler onun mehdiyi bekler bir halde her şeyin sonunun geldiğini düşünerek pasifist bir tavır takınmasını eleştiri konusu etmişlerdir. Siyasi sayılabilecek kurumlarda görev almasına rağmen güncel siyasi tartışmalar içerisine girmemiştir. Evlatlarına bırakmış olduğu şiirli vasiyetinde bu husus üzerinde durmuştur: “ Etme sakın siyasetle iştigal;/ Berk-i siyasetle yanar perr-ü bal”

Eski defterleri, dergileri ve kitapları karıştırmanın heyecan verici bir serüven olduğunu deneyen bilir. Hele karıştırdığınız malzemede hiç ummadığınız farklı değerlendirmelerle karşılaşmaksa bambaşka bir heyecan verir insana. Yalnız olmadığınız, birileriyle bir şeylerde anlaştığınız- yada ters düştüğünüz, olsun!- sıkıntıların, acıların, tehlikelerin kol gezdiği bir dünyada içinizi ısıtacak, size yaşama sevinci verecek bir şeyler bulduğunuz, kendinize ve başkalarına yeni, taze bağlantılar sunabilme duygusu ve daha pek çok şey eski ile içli dışlı olunduğunda insanın mutlaka deneyimlediği durumlardır. Ömer Nasuhi Bilmen’in Ashâbı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları adını taşıyan ve 1948 yılında basılan eserine değinmek istiyorum. Eser Müslümanların tarih telakkisindeki hâkim eğilimi göstermesi bakımından önemli. Geçmiş hakkında dili tutmak şeklinde tezahür eden fakat ibret almaktan ziyade kişiler arasında ortaya çıkan bütün ihtilafları “hasıraltı” eden bir bilinç bu. Bu yönüyle büyük ölçüde bugün bile varlığını koruyan ve önemli meselelerde bir eleştiri üslubu geliştirememenin sebepleri arasında sayılabilir bu durum. Okuduğum kitabın Hisar Yayınevi(2010) baskısının ciddi bir tashihe muhtaç ve kitap hakkında herhangi bir bilgi içermeyen sunuşunun ise gereksiz olduğunu belirtmeliyim.

Bilmen’in kitabı yazmasının sebebi o günlerde bazı gazete ve dergilerde ashab-ı kiram hakkında yanlış değerlendirmelerde bulunulduğunu bundan dolayı da yanlış hükümlerin verilmiş olmasından duymuş olduğu rahatsızlıktır.Ömer Nasuhi Bilmen, kitabın maksadı arz başlıklı kısmında sahabenin kutsiyeti, fazilet, olgunluğu üzerinde durulduktan sonra bu husus şöyle açıklanır: “ Ancak, şu günlerde gerek bazı matbuat sütunlarında ve gerek bazı risalelerde ashabı kiramdan bazıları hakkında yanlış mütalaalar yürütüldüğüne, yanlış hükümler verildiğine muttali oldum, hattâ bu bapta yazı yazanların bazıları, fikirlerinin, kanaatlerinin doğru olup olmadığını ulemây-ı İslâmiyeden ve bilhassa müftülüğümüzden sormaya lüzum görmüş bulundular, bunlara cevap verilmesi, o yazıları okuyup müteessir olmuş zatlar tarafından da istenildi.” Bilmen kendisine yöneltilen soruların bir kısmının samimiyetten uzak olduğunu hatta yok yere Müslüman dünyada lüzumsuz tartışmalara, tefrikalara sebebiyet vereceğini düşündüğünden önce bu sorulara ve yazılara cevap verme konusunda tereddüt yaşar. Fakat bilahare tartışma tarzında olmaksızın soyut hakikatlerin tecellisine hizmet etmeyi dini, tarihi bazı olayların hakiki mahiyetini göstermek için çalışmayı ilmi bir vazife telakki ederek bu konuda bazı şeyler yazmaya karar verir. Ayrıca bu konuda daha ayrıntılı bir eser yazmak istediğini fakat resmi ve ilmi vazifelerinin çokluğu ve tamamlamaya çalıştığı bir kısım ilmi eserlerin mevcudiyetinden dolayı bunu gerçekleştiremediğini belirtmektedir. Bilmen’in bu yıllarda üzerinde çalıştığını ifade ettiği eseri Hukuk'i İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiy-ye Kamusu’dur. Mezhepler arası mukaye­seli sistematik bir İslâm hukuku kitabı olan bu kitap Harf devriminden sonra Türkiye'de İslâm hukuku sahasında kale­me alınmış ilk ve en muhtevalı eserdir. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül­tesi tarafından 1949-1952 yılları arasında basılan eserin daha sonra sekiz cilt halin­de birçok baskısı yapılmıştır.

Üç bölümden meydana gelen kitabın ilk bölümünde Hz. Peygamber(s) ve sahabe konusuna değinilir. İkinci bölümde ise Muaviye, Ebu Sufyan, Yezid gibi dönemin siyasi kişilikleri hakkında sorulan sorulara cevaplar verilir. Soruların neredeyse tümü meseleyi derinlemesine araştıran müdekkik bir zihnin sonucu. Bazı sorularda karşımıza çıkan basitlikler bir yana bırakıldığında bu soruların kim/ler tarafından sorulduğu meselenin anlaşılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Çünkü sorular Kuran’dan tefsirlere hadis kitaplarından tarihi kaynaklara uzanan geniş bir bilgi birikimine dayanmaktadır. Bazı sorular ise soruyu soran/ların İstanbul’da ikamet ettiğini düşündürmektedir. Sözgelimi Fatih Camii vaizlerinein üslupsuzluklarına değinen otuz yedinci soru ve bu soruya Ömer Nasuhi Bilmen tarafından verilen cevap ilginçtir. Fatih Camiinde vaaz eden zatları yüksek din alimleri olarak gören Bilmen soru soran muhatabı karşısında vaizleri savunduğu görülür. Aynı şekilde hadis olarak nakledilen rivayetler içinde Müslümanların birliğini zedeleyen rivayetlerin imhasını savunan otuz sekizinci soru ile Muaviye’yi susarak da olsa savunanların çocuklarına niçin Muaviye, Sufyan ve Yezid gibi adlar vermediklerini soran ve “Sofular” ithamıyla başlayan otuz dokuzuncu soru ve bunlara verilen cevaplar kitabın yazıldığı bağlamın ortaya çıkarılması bakımından son derece önemlidir. Fakat ne Ömer Nasuhi Bilmen ne de onun üzerine yapılan akademik araştırmalarda matbuat dünyasındaki hangi yayınların bu kitabın oluşumuna etki ettiği hususuna ayrıntılı olmak bir yana hiç değinilmemiştir. Fakat başka isimleri anlatan yazılarda bulunan bazı yazılar meselenin bağlamını ortaya çıkaracak satırlar ihtiva etmektedir. Acaba bu çalışmayı hangi olaylar zorunlu kılmıştır, diye sorulduğunda şu tartışmaları hatırlamamak olmaz. Muhtemelen kitap Hakikat Yolu mecmuası yazarlarından Şemseddin Yeşil’in açmış olduğu tartışmalardan bağımsız olarak ele alınamaz. İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan “Şemseddin Yeşil” maddesinden, Yeşil’in yazılarında ve vaazlarında genellikle Kur’an tefsiri, din-medeniyet ilişkisi, modern dünyada dinin rolü, İslâm büyükleri, mutasavvıflar, Ehli beyt muhabbeti gibi konular üzerinde durduğunu öğreniyoruz. Ayrıca, Yeşil’in Muaviye’ye ve Muaviye’yi savunanlara yönelik ağır sözler sarf etmesi üzerine, Aralık 1947’de dönemin Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Akseki’nin Şemseddin Yeşil’in hatiplik ve vaizlikten menedilmesine dair yazısı neticesinde İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen tarafından vaizlik belgesinin iptal edildiğini de. Dolayısıyla çok partili hayata geçiş sürecinde, Bilmen’in ifadesiyle “İslâm âleminin intibahı” sürecinde yazılan bu kitabın yazıldığı bağlamın dönemin basını üzerinden takip edilerek ortaya konulması gerekir.

Kitabın en uzun bölümünü oluşturan ikinci kısımdan sonraki üçüncü bölümde Muaviye hakkında söylenilen olumlu sözler nakledilir. Müslümanların birbirini kardeş bilip hayırlı ifadelerle anmalarını tavsiye eden Bilmen hem manevi sahada hem maddi sahada varlık kazanmanın gerekli olduğuna değinir kitabın son kısmında. Ve şöyle der: “Velhasıl, biz Müslümanlar için intibahdan, tesanüdden başka yol yoktur. Biz Müslümanlar kudsî dinimizin emirleri veçhile hareket ederek hem dünyamızı hem de ahretimizi mamur etmeğe çalışmalıyız. Hattâ bütün beşeriyet için ilmen, ahlâken, bir imtisal numunesi olmayı kendimize bir gaye edinmeliyiz.”

SAHABEYE BAKIŞIN ANA HATTI

Sahabeden herhangi birisi hakkında eleştirel bir kanaat serdetmeyi hürmetsizlik olarak değerlendiren Bilmen, böyle bir yaklaşımın almış olduğu İslâm terbiyesine aykırı olduğunu belirtir. Bundan dolayı İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhu’l Beyan tefsirinde Muaviye’nin cehennem kütüklerinden olduğu şeklindeki yorumu doğru bulmaz. Yine kitabında modernleşme sürecinde tahrif olan millet kavramını asli anlamına uygun bir biçimde “milleti İslâmiye” şeklinde kullanması da önemli bir ayrıntıdır.

Bilmen, bir hakikatin inkişafına yardım edeceğini düşündüğü bu eserinde genel olarak Hz. Peygamber(s) için duyulan muhabbetin onun değerli ashabı için de gerekli olduğunu belirtir ve yüzyıllar önce meydana gelen bazı olaylar için ashaptan bir gruba sövmenin veya tahkir edecek sözler sarf etmenin büyük bir hata olacağını savunur.

“Din büyükleri” hakkındaki değerlendirmelerinde hürmet meselesini önemseyen Bilmen’in sahabe değerlendirmesinde Hz. Peygamber’i görmüş olmak öne çıkar. Görme eyleminin getirmiş olduğu farklılığı şöyle açıklar: “Nebiyi Alişan Efendimizin mübarek sohbetiyle şereflenmek, onun ulvî nazarına nâil olmak, onun nezih, latif cemalini görmüş bulunmak büyük bir bahtiyarlıktır, bu sohbet ve rüyetin o kadar manevi bir tesiri vardır ki bunun müddeti ne kadar az olursa olsun bu kendisine nâil olan zata din bakımından ebedi bir şeref, bir ulviyet verir, onu peygamberlerden sonra ehli imanın en yüksek mertebelerine yükseltir, onun için dünyada da ve ahirette de feyiz ve saadete vesile olur.”

Sahabenin hepsinin fevkalade hürmete layık ve Allah katında yüksek dereceleri haiz bulunduğunu düşünen Bilmen’in Muaviye için “Hz” ifadesini kullanmış olması meseleye nasıl baktığını göstermesi bakımından önemlidir. Kırk bir soruya verilen cevaplardan oluşan kitapta, özellikle Muaviye hakkında ifade edilen tahkir edici sözler reddedilmiş, bu sözler dayanaksız olduğu hadisler ve tarihi veriler üzerinden ispat edilmeye çalışılmıştır. Muaviye aleyhinde konuşmaktan geri durma halinin, onun Hz. Ali’ye karşı yaptığı her hareketi sevap görmek sayılmaması gerektiğini belirten Bilmen, meselenin bu yönünün Allah’a ait olduğunu düşünür. Son soruya verdiği cevapta kimsenin kanaatine cebren müdahale edemeyeceğini belirten Bilmen mesele hakkında Kuran’dan, hadis kitaplarından ve tarihi kaynaklardan bazı bilgiler aktararak kitabını sonlandırır.

Klasik bir Osmanlı âlimi olan Ömer Nasuhi Bilmen’in bu yönü bu kitabında çok açık bir şekilde görülüyor. Müslümanların rivayet kültüründe yer alan bilgilerin analiz ve sentezini yapmak yerine genel bir aktarımını yapar. Kitabın başlarında Hz. Peygamber’in yüceliği, affediciliği, ehlibeyti ve hanımlarıyla ilgili bilgiler yanında ashab-ı kiram hakkında ayet ve hadislerden hareketle bazı bilgiler verilmiştir.

Müslümanların buhran devirlerinin ilk yıllarına odaklanan eserde önemli ayrıntılar var. Sözgelimi Cemel Vakasında galip gelen Hz. Ali’nin Zübeyr ve Talha için ağlaması, Hz. Ayşe’yi büyük bir ihtiramla Medine’ye iade etmesi bunlardan biri. Sahabeyi masum addetmeyen dolayısıyla onlardan günahın sadır olabileceğini bilen Bilmen’in, yaşanan bütün trajik olayların bir hüsni niyet, bir içtihat sonucu olmasından dolayı Allah katında sorumlu olmayacaklarını ifade etmesi ise düşündürücü. Şu da var tabii: Muaviye’nin meşru imama isyan edişini içtihada dayandırarak onun bu eylemi hakkında konuşmayı doğru bulmayan Bilmen’in Muaviye ve Hz. Ali çatışmasında önce Hz. Ali tarafında yer alan fakat hakem olayı sonrasında Hz. Ali’den ayrılan Hariciler için rahat bir şekilde fitneci ifadesini kullanmış olması meseleye bakışını anlamak bakımından dikkate alınması gereken önemli bir nokta. Müslümanları rencide edecek ifadelerden mümkün mertebe kaçınan bir tutuma sahip olan Bilmen’in, ashap arasındaki ihtilafta dilini tutmayı şiar edinme halinin bahsettiğim noktada terk edilmesi muhtemelen Haricilerin sonraki yıllarda varlıklarını sürdürememelerinden kaynaklanıyor.

Bilmen’e Muaviye hakkında sorulan sorularda Muaviye için “yaramazlık, cinayet, herif, ısırıcı köpek” gibi vasıflar kullanılmaktadır. Bilmen ise bu tür sıfatların muhterem bir sahabi veya günahkâr bir Müslüman için değil, herhangi muayyen bir mülhid için bile kullanmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirtir. Dolayısıyla bu tarz ifadelerin kullanılmasını, dinen, ahlaken ve adabı insaniye bakımından mahzurlu görür. Muaviye hakkında nakledilen olumsuz haberlerin bir çoğunun birer iftiradan, birer kizb eserinden ibaret olduğunu bundan dolayı onun hakkında bu husus dikkate alınmaksızın yapılacak incelemelerin yanlış sonuçlara sebep olacağını düşünen Bilmen’in bu konudaki yaklaşımın İslâm tarihi hakkında yapılan yeni çalışmalar dikkate alındığında çok iyimser olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece İrfan Aycan'ın Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebi Süfyan ve Şaban Öz’ün Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi İkinci Fitne Dönemi çalışmalarına bakmak bile meseleyi bütün açıklığıyla ortaya koyacaktır. Artık, İslâm tarihi okumalarında adaletli olmak için sadece hüsnü niyeti değil, ideolojik tarih okumalarının çarpıtmalarını da ortaya koyan yaklaşımları da dikkate almak gerekir.

Bilmen’in Müslümanlaşma sürecinin çok kolay olmadığını ortaya koyan izahlarının ise bugün bile önemsenmesi gereken hususlar olduğunu düşünüyorum. İbni Teymiyye’den hareketle kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanların ekserisinin güzelce Müslüman oldukları üzerinde duran Bilmen, meselenin bir başka yönü üzerinde de durur. Asırlardan beri putperestlikle dolu olan bir ortamda yetişmiş, senelerce bir arındırıcıdan mahrum bulunmuş ve bilhassa kavimleri içinde yöneticilik yapa gelen insanların bütün adetlerini, geçmişle ilişkilerini birdenbire bırakarak Müslüman olmalarının kolay olmadığı meselesi üzerinde durur.

Son olarak önemli bulduğum şu alıntılarla yazıyı bitirmek istiyorum: “Mazideki bir takım elîm hâdiselerden dolayı eslâfi tahkir etmekte faide yoktur. Bizim için lâzım olan geçmişten ibret almaktır. Mazideki nâhoş hallerin tekerrürüne meydan vermemektir. Müslümanlar arasındaki din kardeşliğinin asârını tecelli ettirmeğe elbirliğiyle çalışmaktır.”

“Her hangi bir müslümanı haksız yere tahkir etmek, şüphe yok ki bir günahtır. Bir tarihi hâdise hakkında muhtelif zatların sözlerini bir yere toplamak, nakletmek böyle bir tahkire sebep olamaz.

Fakat bir yere yazılan mektubu, neşredilen makaleleri, yapılan nakilleri, rivayetleri bîtarafâne okumalı, münsıfâne düşünmeli.”

İnsanın yaptığının, yazdığının, söylediğinin farkında olması ve hissiyatına mağlup olmaması için gerekli bunlar.

Ömer Nasuhi Bilmen, Ashâbı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İ'tikadları, Hisar Yayınevi, 2010, 294 sayfa