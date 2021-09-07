Onarım çalışmasının maliyeti 80 milyon sterlini buldu
Araya pandeminin girmesiyle uzayan çalışmalarda sona geliniyor. Big Ben Saat Kulesi 2022'de yeniden hizmet vermeye devam edecek.
Kültür Sanat 07.09.2021, 18:52
İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan Westminster Sarayı’nın parçası olan Big Ben saat kulesinin beş yıllık tadilatında sona gelindi.
80 milyon sterlinlik onarım çalışmaları 2017`de başladı.
Araya COVID-19`un girmesi sonucunda çalışmalar bir sene daha uzadı.
Onarım çalışmaları çerçevesinde saatin ibreleri ve kadranları restore edilerek Prusya mavisine boyandı.
Çan 2022`de çalacak
Kulenin taş işçiliği yenilendi.
Yeni yüzüyle ortaya çıkacak saatin çanı 2022`de tekrar çalacak.
İngiltere`de en çok fotoğrafı çekilen yapı olan Big Ben, daha önce 1983 ve 2007 yıllarındaki onarım çalışmalarında susmuştu.
Kaynak: TRT Haber
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