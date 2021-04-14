Oscar’ı tanıdık isimler sunacak

2020 Oscar Ödülleri’ne geri sayım başladı. 92. Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Geçen yıl olduğu gibi yine sunucusuz gerçekleştirilecek törende ödülleri takdim edecek yeni isimler dün açıklandı.

Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran ve Kristen Wiig, Oscar gecesi sunum yapacak yeni isimler.

Oscar’ın yapımcıları Lynette Howell Taylor ve Stephanie Allain, yaptıkları açıklamada, “Bu yılın filmlerini kutlarken, bu yetenekli sanatçıları ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Her biri kendi enerjilerini katacak ve dünya çapındaki seyircilerimizin ilgisini çekecek” dedi.

Daha önce Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King ve Rami Malek’in sunum yapacakları açıklanmıştı.

Öte yandan Oscar’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı ve aynı zamanda Oscar’lı yapımcı Kobe Bryant için de bir anma gerçekleştireceklerini duyurdu. Sevgili Basketbol (Dear Basketball) adlı kısa filmiyle Oscar kazanan Bryant’ın ayrı bir bölümle mi anılacağı yoksa geçen yıl hayatını kaybeden ünlülerin anıldığı ‘In Memoriam’ bölümüne mi dahil edileceği bilinmiyor.