Osman Şahin yazdı: Hattat Prof. Dr. Nihad Mazlum Çetin'i vefatından 31 yıl sonra rahmetle anıyoruz

Talik yazı çeşidinde şöhret olmuş meslektaşı Merhum Prof. Dr. Ali Alpaslan, geleneksel sanatçılar camiasında yeterince tanınmış olmasına rağmen, sülüs, nesih, dîvanî ve rika gibi yazı çeşitlerinde hat kurallarına uygun estetikte yazı yazabilen, ancak belki de tevazuu sebebiyle bu sanata olan yatkınlığını fazla öne çıkmayan Nihad Bey’in hattatlık vasfı öğrencileri haricindeki çevrelerce tanınmamıştır. Oysa o aynı zamanda yazı ve hat sanatı tarihçisi idi. “İslam Kültür Sanatında Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi” makalesi (50 sayfa), İslam Ansiklopedisi “Arap Yazısı, Dili ve Edebiyatı” (35 sayfa), “ Aklâm-ı sitte” ve 100’e yakın maddelerin yazarı Nihad M. Çetin’in hat alanındaki çalışmaları maalesef günümüz hattatları tarafından da yeterince bilinmemektedir. Bu sebeple, onun vefatından 31 sene sonra rahmetle yad etmek ve hattatlığını tanıtmak maksadıyla bu satırları kaleme aldım. Hocanın diğer vasıflarını da elbette yazacak öğrencileri olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak 2011 senesinde “Türk Edebiyatı Dergisi”nde de yayınladığım yazı (http://isamveri.org/pdfdkm/03/DKM030998.pdf) bugün dijital olarak ulaşılamaz durumda olduğundan bazı ilavelerle yeniden yayınlama ihtiyacı hissettim.

Geçen sene de 30’uncu vefat sene-i devriyesinde hocamızın asistanı Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı Beyin zoom üzerinden organize ettiği ve çoğu birbirinden değerli öğrencilerinin katıldığı anma etkinliğine 3000 km uzaktan da olsa katılarak rahmet ve mağfiret dileklerimi dile getirmiş, Üsküdar Doğancılarda yaşadığı cadde veya sokağa Belediye tarafından isminin verilmesi, mezar taşına tarih düşürülmesi gibi temennilerimi dile getirmiştim. Vefatını müteakip hocamız hakkında anma etkinliği düzenleyen Üsküdar Belediyesi yetkilileri umulur ki bu dileklerimizi yerine getirir.

“Prof. Dr. Nihad Mazlum Çetin 1924 senesinde Amasya’nın Gümüşhacıköy kazasında doğdu. Anne tarafından şair Cevheri’nin torunu olan Çetin, ilk öğrenimini doğduğu kasabada bilahare Niğde, Yozgat’ta bitirdi. Daha sonra Yüksek Muallim Mektebine yazıldı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde okurken Fransız ve Arap Filolojilerinden de dersler aldı. 1948’de mezun olduktan sonra Adana Düziçi Köy Enstitüsü öğretmenliği ve Kayseri Lisesinde Edebiyat Öğretmenliği ve bilahare Kayseri İmam Hatip Lisesinde Müdürlük yaptıktan sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisinde açılan asistanlık imtihanını kazandı. 1971 senesinde Prof. olan Nihad M.Çetin İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü de yaptı. 1971’den 1990 senesine kadar Şarkiyat Enstitüsü Müdürlüğü ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları Kürsü Başkanlığı yaptı. Bir ilim sevdalısı olan Nihad M. Çetin 26 Haziran 1991 senesinde 67 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Ğaferellahu zünubehu ve setere ‘uyubehu” ( Kaynak: Yardımcısı Doc. Dr. Tevfik Rüşdü Topuzgolu’nun hazırladığı ve öğrencisi Prof. Dr. Esra Karabacak‘ın ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi neşriyatı arasında yayınlanan “Prof. Dr. Nihad M. Çetin’e Armağan” kitabından özetlenmiştir).

Nihad Beyin ilmi çalışmaları belli bir entelektüel seviyenin üzerine hitap etmektedir. Onun esprilerini anlamak için Arapça, Farsça ve Osmanlıca kültürüne vakıf olmak gerekir. (Mesela, bir toplantı sırasında yanında uyuyan meslektaşını ikaz etmesi için Rektörün teklifine “El fitnetü nâimetun la’netullahi men eykazaha” hadis-i şerifiyle mukabele etmiş ve Arapça bilenlerin gülmelerine vesile olmuştur.

Yazı tarihi konusundaki bilgisi, özellikle Arap Edebiyatı araştırmaları, aruz vezni, Divani Türk Edebiyatı ve el yazması kadim kitap konularındaki derin bilgi birikimi, Allame Elmalılı Hamdi Yazır’ı hatırlatmaktadır. (1). 1400 senelik İslam Kültürüne ait elyazması kitaplarda kayıtlı ve içinden çıkılmaz en girift rumuz ve notları çözebilen Nihad Bey, zor çözdüğü bir meseleyi vuzuha kavuşturunca, “Amerika’yı keşfetmekten daha zor bir iş başardığını” ifade eder ve zaman zaman Şarkiyatın Eski Müdürü İsmail Saip Efendi gibi bir zekanın günümüzde bulunmamasından yakınırdı (2). Nihad Bey, bu boşluğu doldurmak için kütüphanenin bütün kitaplarını incelemiş bir ilim hazinesi idi. Hazırladığı onca defterler, dipnotlar, haşiyeler ve çalışmalar bugün İSAM Kütüphanesinde mevcut olup araştırmacıların ilgisini beklemektedir.

Üniversite kütüphanesine araştırma yapmak için gelen yerli ve yabancı doktora öğrencilerine, kısa sürede onları medyun bırakacak araştırmalarda usul bilgileri öğretirdi. Bu konuda ilginç diyaloglar yaşayan araştırmacılar aldıkları bu değerli bilgilerin kaynağı hakkında “her gördüğünü hızır bil” esprisi içinde anlatırlar. Nüktedanlığına dair Prof. Hasan Kavruk beyden dinlediğim bir hatırayı da nakletmeden geçemeyeceğim:

Malatya İnönü Üniversitesinde Prof. olan Hasan Kavruk Beyden dinlemiştim:

Hasan Bey Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu’nun asistanı iken Hasibe Hanım kendisine “Divan Edebiyatında Mensur Hikayeler” konulu bir doktora tezi vermiş. Hasan Bey de İstanbul’daki kütüphanelerin yolunu tutmuş. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Şarkiyat Enstitüsündeki katalogları karıştırırken yanına birisi yaklaşmış. Kavruk bunu kütüphanede çalışan birisi zannetmiş ve bu zatın Nihat Çetin hocamız olduğunu tahmin etmemiş.

Hoca sormuş: Ne arıyorsunuz?

Hasan Kavruk: Tezimle ilgili kaynak arıyorum.

Hoca: Tezinizin konusu nedir?

Hasan Kavruk: Divan Edebiyatında Mensur Hikayeler.

Hoca: Hangi döneme ait?

Kavruk: Bütün Divan Edebiyatı dönemlerine ait.

Hoca: Hayret ifadesiyle, peki bu tezi tamamlamaya senin ömrün yetecek mi? Bu tezi sana kim verdi ise ya sayı saymasını bilmiyor ya da dayak yememiş.

Hasan Bey anlamış ki sıradan bir kişi ile konuşmuyor. Merakını gidermek için kiminle müşerref olduğunu sormuş. Ben “Nihat Çetin” deyince Hasan Bey toparlanmış, saygıda kusur etmediğine sevinmiş ve ertesi gün doğru Ankara’ya hocası Hasibe Hanımın yanına gelmiş.

-Hocam, tezim hakkında ön araştırmalar yaparken Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nihat Çetin tezimin çok geniş bir tarihi kapsadığını, büyük olduğunu ve bu tezi tamamlamaya bir ömrün yetmeyeceğini beyan etti. Hasibe Hanım aynı nüktedanlıkta asistanına şu cevabı vermiş: Nihat Bey seni tanımadığı için öyle demiştir. Sen bu tezin üstesinden gelebilirsin.

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Herhangi bir sanata yatkınlığı olan bir kişinin diğer sanat dallarında da başarılı olabileceğini beyan eden Nihad M. Çetin, harflerin estetiğinden ziyade gerisindeki manalarla uğraşmıştır. Hocamızın asıl uğraş alanı hat sanatı olmamakla birlikte bu konuda günümüz sanat tarihçilerinin kat kat ilerisinde bilgi birikimine sahipti. Arap yazı tarihinin, başlangıçtan Yakut El Must’asımî dönemine kadar tarihi tekamülünü anlatan “İslam Hat Tarihinin Doğuşu ve Gelişmesi” makalesi IRCICA’nın yayına hazırladığı “ Hat Sanatı Albümü - The Art of Calligraphy” kitabının birinci bölümünde yayınlanmıştır. Bu kitapta yararlandığı kaynakların listesi, ilim ahlakına ne derece sadık kaldığını göstermektedir. Kendisinin “Tetebbu Ahlakı” dediği, araştırmalarda gerekli titizliği ve kaynaklara bağlı kalma prensipleri en çok araştırmacılarımızın bugünlerde ihtiyaç duydukları kurallar manzumesindendir. (IRCICA, iki kısımdan ibaret olan söz konusu kitabın ilk sayfasına Editörün ismi yer aldığı için maalesef Nihat Beyin ismi burada da kendi mütevazı kişiliği gibi satır aralarında saklı kalmıştır. O.Ş.)

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Nihad Bey, bir kitap uzmanı idi (3). Şarkiyat Enstitüsünde her Salı günü verdiği “Araştırmalarda Usul Dersleri”ne İstanbul dışından da akademisyenler gelirdi. Vefatından sonra “filoloji” anlamına gelen söz konusu dersler de maalesef son buldu. Usul Dersleri’nde bazen el yazması kitaplardan çizimlerle anlatılan şekilleri göstererek patenti Müslümanlara ait olan ilmi buluşları orijinal kitaplardan anlatırdı. Mesela, Ebu’l İz’in 850 sene önce ilk robot yapan ilim adamı bir Müslüman kaşif olduğunu bu derslerde duyduğumda hayretler içerisinde kalmıştım. (Sözkonusu ilmi keşifler bilahare, 1960 darbesi sırasında İstanbul Üniversitesinden uzaklaştırılarak Frankfurt’ta çalışmalarını sürdüren meslektaşı Ord. Prof. Fuat Sezgin tarafından 4 cilt halinde kitaplaştırılmıştır).

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Hocamız, geniş bir alana yayılmış, özellikle Avrupa tesirindeki Kuzey Afrika ülkelerindeki Arap ülkelerinin latin harflerine geçmek ve ayrıca mahalli lehçelerini “Arapça” olarak kabul ettirmek için gösterdikleri gayretlere karşı çıkarken iddialarını mantıklı ilmi gerekçelere dayandırırdı. Arapçanın Türkçeye benzemediğini, üç ses ile Latin harflerinin ikame edilemeyeceğini, Klasik Arapçaya rağmen lehçeleri öne çıkarmanın zengin bir kültüre karşı büyük bir haksızlık olacağını anlatırdı. Arapların kültürel zenginliğini ayakta tutan “Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerîf ” gibi mükemmel temel kaynak eserler olduğunu, bugün bir Arabın bu kitaplar sayesinde 1400 sene önce yaşamış olan ecdadına ait kitapları rahatlıkla anladıklarını, Arapların dillerindeki bozulmamayı her evde bulunan Kur’an ve Hadis kitaplarına borçlu olduklarını nakleder, bu konuda, hocası Alman asıllı Prof. Helmut Ritter’in, Tunus Eğitim Bakanının; Şarkiyatı ziyareti sırasında; “Hocam biz artık bu eskimiş kelimeleri kullanmıyoruz” ifadelerine karşı gösterdiği sert tavrı yeri geldiğinde anlatırdı (4). Nihad Bey, Klasik Arapçanın muhafazası yönündeki düşüncelerini çeşitli Şarkiyat Kongrelerinde de dile getirerek iddiasını ispatlamış ve bu konuda Arap entelektüellerin de takdirini kazanmıştır.

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100 yıldan fazla yaşamış olan eski Arap Şairlerine “Muammer” denildiğini hocamızın Şarkiyat derslerinden duymuştum. Aruz vezninin kaynaklarını anlatırken develerin ayak seslerini bir müzik notası gibi algılayan bedevilerin bundan yüzlerce bahir icat ettiklerini, ilk musiki ansiklopedisinin 1000 sene önce Araplar tarafından hazırlandığını, eski bedevilerin çöllerde yol alırken deve sırtında hafızalarından satranç oynadıklarını anlatırdı. Benzer tarihi anekdotlar derslere ayrı bir renk katardı. (5) Keza, hocamız Muallaka şiirlerini tahlil derslerinde insanı 1500 sene öncesine götürür bir üslupla o zamanki sosyal hayat ve çevre tasvirlerini akıcılıkla aktarırdı. Cahiliye dönemindeki olayları anlatırken gah vurduğu canavarı sırtında çadıra getiren bir şair, gah milleti etrafına toplamış eski tarihi olayları nakleden bir “ahbar” gözümüzde canlanırdı.

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Cahiliye döneminde okuyup yazma bilenlerin az olması sebebiyle tarihi olaylar ve önemli anlaşmalar hafızası güçlü insanlar tarafından muhafaza edilir ve onların beyanlarına bir noter gibi güven duyulurdu. Dönemin canlı tarihi Ahbarları anlatırken, bugün ülkemizde pek itibar görmeyen Ombudstmanlık Müessesesinin (6) 1400 sene önce var olduğunu ve bu bilge zatların bütün problemlerin halledilme mercii olduğunu, geçmişe ait içinden çıkılmaz konuları onların çözdüğünü nakletmesi, zihinlerimizde 1400 sene önceki sosyal hayatı bir sinema şeridi gibi gözler önüne sererdi. (Yakın geçmişimizdeki olayları Ahbarlar (canlı tarihler) misali anlatacak güçlü hafızalara sahip objektif bilgi aktaran şahsiyetlere bugün ne kadar ihtiyaç duyulduğu izahtan varestedir).

Derse başladığında, İbn’ül Esir, El Halil, İbn-i Hallikan, Sibeveyh, Nizami, El Müberred, İmru’ul Kays (7) vs. gibi tarihi isimlerle birlikte yaşamış gibi bir intiba uyandırırdı. Yeri gelince Şeyh Galib’in büyüleyici mısralarından okur ve Galib’in sohbetlerini kaydeden bir cihazın o tarihlerde bulunmamasını kültür tarihimiz açısından büyük bir kayıp olarak gördüğünü naklederdi. “Eski Arap Şiiri” kitabında, Kur’an’ın nazil olmasından sonra, Cahiliye şairlerinin lal ü ebkem kesilmelerinin sebeplerini anlatırken , şairlerin Kur’an’ı dinledikten sonra kendilerine ilham getiren cinlerin de gelmez olduklarını nakleder, şairlerin bu beyanlarının dahi Kur’an’ın Allah tarafından nazil olan ilahi ve mucizevi bir kitap olduğunu bildirirdi.

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Prof. Dr. Nihad M. Çetin Türkçenin sevdalılarındandı. 1953 senesinde İstanbul’un 500. Fetih Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fetih Cemiyeti tarafından düzenlenen ve ne yazık ki Yunanistan’ı küstürmemek için rical-i devletten kimsenin katılmadığı “İstanbul ve Fetih” konulu şiir yarışmasında yazdığı şiiri birinci olduğunu Tevfik Rüştü Topuzoğlu’ndan duymuştum. Bu şiirini anma etkinliğinde bazı öğrencileri okumuşlardı.

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Aruz vezinleriyle de şiir yazan Nihat Bey bu şiiri nasıl yazdığını anlatırken şairlerin, duygularının ulaştığı yere kadar uzanan antik kelime ve kültür birikimine sahip olmaları gerektiğini ifade ederdi. Arapça veya Farsçadan dilimize geçip yüzyıllarca kullandığımız kelimelerin artık bizim kelimelerimiz olduklarını söylerdi. TV’de “ihracat” kelimesi yerine “dış satım” kelimeleri ilk olarak o zamanlar dönemin Başbakanı tarafından duyuluyordu, bugün hiçbir Arabın ihracat kelimesini “yurtdışına mal satmak” anlamında kullanmadıklarını, bu kelimeye “tasdir”, ithalat kelimesine de “istîrad” denildiğini anlatırdı. Malum çevrelerin kelimelerimizin canlı köklerini yok etmeye çalışırken beraberinde kültürümüzü de ortadan kaldırdıklarını naklederdi. Nihad Bey, TDK’nın gelişigüzel kelime imalatının hiçbir mantıklı esasa dayanmadığını, TDK’nın canlı köklerden kelimeleri türetmediğiini, bu uydurma akelimelerin topyekün kültürümüze zarar verdiğini, sözlük derlenmesi konusunda Kaşgarlı Mahmud’un izlediği usullerin aynen uygulanması gerektiğini tavsiye ederdi. 1980 darbesinden sonra ise TDK’ya üye olarak seçilmiş ve Kurum’a biraz çekidüzen veren ekibin içinde olmuştu.

Bir gün Felsefe Kürsüsünden bir öğretim görevlisi (Prof. Dr. Takiyüddin Mengüçoğlu olması muhtemeldir) kendisine, hocam, ben “mektup” kelimesi yerine “bilig” (veya bilik) kelimesini kullanmak istiyorum, “mektup” kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş yabancı bir kelime, “bilig” kelimesi kulağıma daha hoş geliyor demiş. Nihad Bey cevaben, kelimelerin zaman geçtikçe kesret-i istimal ile sözlükteki (maymuncuk) anlamlarının dışında zengin manalar kazandıklarını, şiir ve edebi metinlerde kullanıla kullanıla anlamlarının da kuvvetlendiğini, hislere de hitap edecek tesirde mahiyet kazandıklarını örneklerle anlatmış ve köklerinden onlarca başka anlam ve deyimlere de kaynaklık yapmış olan canlı kelimeleri kamusumuzdan söküp kaldırırsanız insanımızı hissiz, donuk, heykel gibi varlıklar haline getirirsiniz. Misal olarak, oğlu askerde olan bir anneye, “oğlundan bilig geldi” dediğinizde o anneyi sevindirir misiniz? diye sorduğunda, felsefeci konuyu anlamış ve inadından ısrarla, bari “bili” diyelim demiş. Nihad Bey, “bili” de diyemezsiniz. Hatta Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde bulunan ve aynı anlama gelen “biti” kelimesini dahi kullansanız “mektup” kelimesi kadar hissiyatlı ve anlam yüklü olarak kullanamazsınız. Askerimizin annesine “mektup” kelimesinin verdiği sevinç duygusunu yaşatamazsınız cevabını vermiş.

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Prof. Nihad Çetin’in, tahtaya tebeşirle yazdığı Arapça Nahivle ilgili cümleleri silmek bir hat tablosunu imha etmek gibi bize ağır gelirdi. (Keşke dersin sonunda tahtanın fotoğrafını çekseydik). Nesih yazılarını tebeşirle nasıl bu kadar güzel yazdığı sorulduğunda, tebeşir tozunun hattatların can simidi olduğunu ve celi yazıların yörüngelerine bu tozlarla oturtulduğunu anlatır ve özellikle başlangıçta hat sanatına merak salanlar için bir yere bakmadan yazı karalamaktan ziyade büyük hattatların yazılarının Estampaj tekniğiyle kopyalanarak dikkatle incelenmesi ve o yazılar üzerinde harflerin geometrik mesafelerinin akılda tutulması gerektiğini söyler, bu tarzı takip etmenin insanlardaki bedii duyguları geliştirdiğini söylerdi. Ekol sahibi büyük hattatların yazı sırlarını öğrenmemize vesile olacak bu teknik, belki de sahip olduğumuz öğrenme usullerinin ötesinde, onların yazı muallimliğinden bizleri yararlandıracak faydalı bir metottur. Keşke hocamıza soru sormasını bilen olsaydı da umman gibi bilgi birikiminden daha fazla yararlansaydık diye düşünürdüm.

Nihad M. Çetin, Süleymaniye Camiinde bulunan Karahisari’nin kubbe yazıları ve diğer kalem işlerinin sehl-i mümteni ile yazıldığını/çizildiğini ve büyük bir medeniyetin izlerini taşıdığını, eserdeki mimari ihtişamı idrak edebilmek için Mimar Sinan’ın medfun bulunduğu köşeden camiyi seyretmek lazım geldiğini söylerdi. Vasiyeti üzerine cenaze namazı da orada kılınmıştı. İstanbul’un bir açık hat müze şehri olduğunu, sanat istidatlarını geliştirmek isteyenlerin keza tarihi İstanbul’daki hat şaheserlerini incelemelerinin zihinlerinde yeterli sanat esaslarını oluşturacağını, hat sanatının, layık olduğu kıymeti gelecek nesiller arasında muhakkak bulacağını, hattın yan kollarına ait sektörlerin de batıda olduğu gibi çoğalacağını, bu konuda her gün o abide eserleri görmeden uyumayan duyarlı fahri kültür denetçilerin ve gayretli araştırmacıların yetişeceğini, bu eserlerin çeşitli doktora tezlerine konu olacağını, hat eserlerinin envanterinin bir gün muhakkak çıkarılarak ecdadın bize miras bıraktığı her biri paha biçilmez sanat eserlerimizin dış ülkelere el altından kaçırılmasının frenleneceğini, insanımızda sanat duyarlılığı arttıkça hat sanatını icra edenlere de değer verileceğini bir temenni babında dile getirirdi. Yıllar sonra sanki Şehzadebaşı Camii yazılarına inşaat işçileri tarafından reva görülen muameleyi hissediyormuş gibi en çok tarihi eserlerdeki hat yazılarının ehliyetsiz kişilerin insafına terkedilmesinden korktuğunu söylerdi.

İslam Ansiklopedisindeki “Nihad M. Çetin” maddesini hazırlayan yardımcısı Merhum Tevfik Rüşdü Topuzoğlu, hocamızın rika yazı çeşidiyle yazdığı şiiri yayınlamış ise de Nihat Beyin ayrıca sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde de güzel yazıları vardı. Bu yazılardan sülüs hattıyla yazılmış iki tanesi oğlu Celalettin Bey’den temin edilmiş olup aşağıda sunulmuştur. (Bunlardan yukarıdaki fotoğrafının solunda olanفيها كتب قيمة levhasını maalesef bulamadık).

Nâdân ile mücâlesedir ehl-i dillere

Dünyada çaşnisi azab-ı cehennemin

Hocamızın H.1401 senesinde yazdığı bu beyitte; “gönül ehlinin cahillerle birlikte sohbet etmesi, dünyada iken cehennem azabını tatmak gibidir” denilmektedir.

(Bu beyti güzel bir sülüs hattı ile hocamızın yazmış olması cehaletin ne büyük bir düşman, görgüsüzlük, kabalık, hamlık ve insanlık için tehlike olduğunu vurgulaması bakımından çerçevelenip görünür yerlere asılması lazımdır).

Hocamızın rika yazısı (Merhum Tevfik Beyin İA’daki biyografi yazısından alınmıştır)

Derslerde yeri geldiğinde (aruz vezinlerinin sayısı gibi) hat sanatında da yaklaşık 1000 çeşit yazı bulunduğunu söyler ve bu sayıya son günlerde çoğalan serbest vezinci şairler gibi hiçbir kural ve kaide tanımadan hat yazdıklarını zanneden “Solucani” ekolüne ait hattatları da ilave ettiğinizde bu rakamın daha da artacağını beyan ederdi. Zaman zaman hat sanatını yozlaştıran akımlara karşı eleştirilerde bulunur ve hiç olmazsa İstanbul gibi bir “açık hat müze şehri”nde göze zarar veren çirkin yazıların bulunmaması ve bu kutsal İslam beldesinde zihinlerin kötü yazılarla bulandırılmaması gerektiğini anlatırdı.

Hocamız yeri geldiğinde espri de yapardı. Tebessümü öğrencilerine fazla görenlerden değildi. Bir gün öğrencilerinden birisi “Klasik Arapça Metinler” dersinde “Züheyr” kelimesini “Zehir” diye okuyunca esprili bir şekilde “Züheyr’i zehir ettin” esprisi yapmış ve bu müdahalesi derste gülüşmelere sebep olmuştu.

Şarkiyat Enstitüsü’nde, çalıştığı masanın karşı raflarında kenarları battal ebru ile ebrulanmış, “beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” anlamına gelen sülüs yazısıyla harika istifli yazdığı hadis-i şerifi kütüphaneye gelenlerin dikkatinden kaçmayan zarif bir tablo olarak dururdu. (Resimdeki talik levha ise; “ Sıhhat olamaz olmasa ger sıhhat-i esnan” diyor. Aynı Fakülteden meslektaşı Talik Hattatı Prof. Dr. Ali Alpaslan zaman zaman yanına gelir ve hat sanatıyla ilgili kendisinden bilgiler alırdı. Keza “En Nusûs’ul Muhtâre” (Seçme Metinler) isimli kitabının kapak kısmında hem sülüs, hem nesih, hem de rik’a yazılarını hocamız kendisi yazmıştır.

Hocanın sülüs, nesih, divani ve rika yazı çeşitleriyle yazılmış “Seçme Metinler” kitabının dış kapağı (Doç.Dr. İbrahim Şaban’dan alınmıştır)

Son zamanlarında büyük bir vefa örneği göstererek Hocamızın sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen yardımcısı Merhum Prof. Dr. Zülfikar Tüccar’dan dinlemiştim. Nihat Bey, yazdığı bir hattı gelen hattat misafiri (Ali Alpaslan’a) göstermiş ve yazının estetiği hakkındaki görüşünü sormuş. Misafiri “acemi bir hattatın yazısı” demiş. Hoca da yazısının biraz tashih gerektirdiğini anlamış ve günler sonra başka bir yazısını gelen aynı kişiye göstermiş. Yazıdan anlayan bu zat bu yazı kusursuz yazılmış, Hattat ….. Efendinin (?) yazısına benziyor, diye mukabelede bulunmuş. Bu anekdot Prof. Dr. Nihad M.Çetin’in hattının bedii yönde büyük hattatların yazılarını aratmadığına delalet etmektedir. (Nihad Bey, zaman zaman nadide el yazması kitapların kıymetlerini öğrenmek ve bilgi almak için ziyaretine gelenlere, kitapların belli sayfalarındaki “bu vakıf kitabını satanın …” diye başlayan ….yevm-i kıyamette her iki elim yakasında ola” diye biten ferağ veya vakıf kayıtlarını okur ve kitabın satılmasının uygun olmayacağını gelenlere dolaylı olarak hissettirirdi).

Hattat Hamid’in vefat ettiği gün Ahmet Ateş Dershanesi’nde tahtaya gramer örneklerini yazıyordu. Harfi güzel yazınca Hamid’in o gün vefat ettiğini hatırladı. Cümleyi tamamlamadan tebeşiri bıraktı ve bize yönelerek; “Hattat Hamid de bu gün vefat etmiş, Allah gani gani rahmet eylesin, Osmanlıdan günümüze kadar hat sanatını yaşatan büyük hattatlarımızdandı” dedi ve Hamid ile ilgili birkaç hatıra anlattı.

Hamid’in Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde son günlerini yaşadığını genç yaşta kaybettiğimiz değerli hattatlarımızdan Merhum Yusuf Erzincanî’den duymuştum. Ancak ne yazık ki sınıftaki arkadaşlarımız Hattat Hamid’i tanımıyorlardı. Hocamızın hatırlatmasına hiç tepki gösteren olmadı. Edebiyat Fakültesinin Doğu Dilleri Bölümündeki sınıfımızda hiçbir tepki olmayınca Hoca, “anlayacağınız Mimar Sinan vefat etmiş” diyerek son derede değerli bir insanın aramızdan ayrıldığını izaha çalışmıştı. Sınıfı bir hüzün sardı ve böylesi kıymetli bir insanı tanıma şerefine neden nail olamadıkları serzenişleri yükseldi. (Hattat Hamid ile hiç görüşmemiş olmakla birlikte, tabutunu Şişli Camiinden uzaklarda bekletilen cenaze arabasına taşıma şerefine nail olan birkaç kişiden birisi olmak da nasipte varmış. Tabutu naklederken nakil esnasında kardeşim Merhum Ömer Şahin ve 2-3 genç haricinde kimse yoktu. Bilahare hocamızın o sırada anlattığı Hamid ile ilgili bilgileri yine “Türk Edebiyatı Dergisi”nde yayınlamıştım.

Latin harfleriyle de böylesine güzel yazılar yazmasını isteyen bir albaya Hattat Hamid’in cevabı enteresandır. “Latin harfleriyle bu güzellikte yazılar yazılabilmesi için bu harflerle hattatlarımızın 1000 sene yazı yazmaları lazım gelir”. Hocamız bunları anlatırken, ecdadımızın büyük gayretler sonucu eriştiği yazı sanatının yerine bir anda kusursuz yazılar konulamayacağını, hat sanatını esas alarak sanatın ve edebiyatın bir medeniyetin bütünü içinde mütalaa edilmesi gerektiğini, Süleymaniye Camii kubbesindeki yazının ihtişamını verebilmek için Hindistan’dan camiye paha biçilmez yekpare sütun taşları getiren Kanuni Sultan Süleyman’ın idare ettiği muhteşem bir devlet gücünün var olması gerektiğini, keza herhangi bir sanatta ilerlemek için daha önce ortaya konmuş olan sanat kuralları basamaklarından muhakkak geçmek gerektiğini, geleneğe bağlı olmadan yazılan bir yazı veya şiirin, minarenin ucunda tutunmaya çalışırken bir ustanın elindeki çekiçle hak etmeye çalıştığı bir alem kadar estetiğe sahip olabileceğini söyler ve her gün önünden geçtiği mermere kazınmış “Rüstempaşa Camii” kitabe yazısının bir gün paramparça olduğunu duyduğumuzda şaşırmamamızı esprili bir şekilde anlatırdı.

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Nihad Bey, hat sanatındaki ibda, tenasüb, estetik ve harflerin hem müstakil hem de diğer harflerle olan geometrik mesafelerinin uygunluğuna dair konuları anlatırken büyük hat sanatçılarının yazılarından misaller verirdi. Örnek olarak, Hamid’in yazdığı küçük bir hattın hassas bir fotokopi ile büyütülüp aynı yazı çeşidinde yıllar sonra yazılmış başka celi bir hattının üstüne konulduğunda yazının tam üst üste geleceğini ve bir mikronluk ne bir eksiklik ne de fazlalık olamayacağını ve gerçek bir hattın bu şekilde test edilebileceğini beyan eder ve hattatların yazı estetiğinde mümarese kesp etmeleri sebebiyle, bu melekelerinin ölçüsüz yazmaya da izin vermediğini anlatırdı. (Hocamızın sözkonusu yazı inceleme tekniğiyle günümüzde çoğalmaya başlayan ve belki de bu güzelim sanatı yok edecek kadar tehlike arz eden bilgisayarlardan yararlanılarak hat yazıları yazanları anlamak mümkün olacaktır)

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El yazması kitapların mürekkeplerinin karakteristik özelliklerine bakarak o kitabın hangi yıllarda yazılmış olabileceğini tahmin eder ve tahminleri doğru çıkardı. Hiçbir yerde bulunmayan kaliteli mürekkeple yazılmış el yazılarını öğrencilerine derslerde bizzat gösterirdi. Bu mürekkeplerin terkiplerinin bugün maalesef bilinmediğini söylerdi. Bize bir gün derste küçük bir el yazması risale vererek yazısını incelememizi istedi ve daha sonra bu risalenin kaç yıl önce yazılmış olabileceğini sordu. Yazı yeni yazılmış gibiydi. Arkadaşlar azami 50 ila 100 arasında olabileceğini söylediler. Sözkonusu risaledeki yazıların hava ile temas etmemiş olması sebebiyle solmadığını düşünerek azami 150 yıl önce yazılmış olabileceğini söylediğimde Nihad Bey, hiçbirimizin kitabın kaç yıl önce yazıldığını tahmin edemediğimizi söyledi ve bize gösterdiği yazının tam 1000 (bin) yıl önce yazılmış olduğunu bildirdi. Bütün ilgisizliklere rağmen eskimeyen pörsümeyen ve kıymetten düşmeyen geleneksel hat yazımızın mürekkeplerinde de böylesine “ebedilik” sırları bulunduğunu anlatır ve geleneksel usullerden vazgeçmemek gerektiğini özellikle hatırlatırdı. (Günümüzün uygarlık merkezi sayılan ABD’den (Iampeth=Kaligrafi Derneği) ısmarlanan hat mürekkepleri kapağı açılıp hava ile temas ettikten bir süre sonra içerisindeki kimyevi maddeler sebebiyle maalesef etrafa müteaffin bir koku yaymakta ve yazıları kısa sürede solmaktadır.)

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Şarkiyatın yanındaki Beyazıt Kulesinin yanından geçerken Yesarîzade Mustafa İzzet Efendi’nin kule kitabesini görünce, talik yazısına “Hatt-ı Farisi” diyerek sahip çıkan İranlılara bu kitabeyi göstermek lazım geldiğini söylemişti. “Yesarilerin talik yazısını son zirvesine taşıdıklarını, talik hattının sol el ile doğrudan bir ilintisinin olabileceğini, Yesarizade İzzet Efendi’nin babası Esat Efendi’nin de sol el ile yazdığını, bu yüzden kendisine “Yesari” dendiğini, her nasılsa sol el ile yazı yazanların talik yazısında daha başarılı olduklarını” söylemişti. (Yıllar sonra Latin kaligrafisinin talik’e benzeyen gölgeli yazısı diyebileceğimiz “Copper Plate” veya “Spencer” yazılarını da tanıyınca o yazıyı da en iyi yazanların genellikle sol el ile yazanlar olduğunu öğrendim. Hocamız, yazıların insan karakter ve anatomisi ile ilintileri konusunda da derin bir vukufa sahipti. Ancak bu konularda bilgi edinmeye bizim öğrencilik hayatımız kafi gelmemişti).

Özellikle edebiyat, yazı, sanat ve tarih sevdalılarını doğru adreslere yönlendiren, her yerde temini mümkün olmayan ve ehl-i ilmin yastık altı kitabı olarak kabul edilen “Araştırmalarda Usul Ders Notları” gibi nadide bilgileri bize miras olarak bırakan Hocamız Prof. Dr. Nihad M. Çetin’i, aramızdan ayrılışının 31’inci yıldönümü vesilesiyle rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Keza aramızdan ayrılmış olan öğrencilerinden Dr. Tevfik Rüştü Topuzoğlu ve Zülfikar Tüccar’a da rahmet ve mağfiretler dileriz.

Dipnotlar:

(1) Elmalılı H. Yazır da Hattat idi. Hattatların başucu kitabı Kalem Güzeli’nde kusursuz yazıları bulunmasına rağmen ismi az zikredilen hattatlarımızdandır.

(2) İsmail Saip Efendi İlmiye sınıfından olması sebebiyle, şapka takmayı kabul etmemiş ve bu tasarrufu sebebiyle Üniversiteden uzaklaştırılmış olup aynı zamanda Tıp ilimlerine de vakıf yüksek zeka ve hafıza sahibi bir şarkiyatçı idi. Saip Efendi, yaprakları eksik bir kitabı hafızasından tamamlayabilecek kadar kuvvetli zekaya sahipti. (Vakit Gazetesi Sahibi/Yazarı Asım Us 1930-1950 yıllarına ait “Asım Us’un Hatıra Notları” kitabında 1932 Cumhuriyet Balosunda Mısır Büyükelçisinin Gazi tarafından başındaki milli serpuşu çıkarması için uyarıldığını, Büyükelçinin derhal salonu terk ettiğini ve olayın İngiliz ve Mısır Basınına yansıması üzerine protesto notaları teati edilerek diplomatik bir sorun yaşandığını ve olayın Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras tarafından zorlukla yatıştırıldığını kaydetmektedir (sayfa 63). Bu olay Saip Efendinin ilmiye sınıfını temsil eden sarıkla üniversitede ders vermesine izin verildiği tezini anlamsız kılmaktadır. O.Ş.)

(3) Avesta’nın Yaşı: Nihad Beyin kitap incelemeleriyle ilgili olarak anlattığı bir anekdotu kaydetmeden geçemeyeceğim: Bilindiği üzere Zedüştlerin kutsal kitabı Avesta’nın Pehlevice olarak kabul edilen aslı bugün mevcut değildir. İstinsah edilmiş bazı bölümleri vardır. Tabiatıyla şarkiyatçılar açısından bu kitabın aslı paha biçilmez bir kıymeti haizdir. Bunu bilen uyanık bir İranlı eline kalem kağıdı alır ve Avesta’nın aslını yazmaya kalkışır. Yazdığı kutsal kitaba eskimişlik görüntüsü vermek için senelerce toprağın altında bekletir. Bilahare, Avesta’yı bulduğunu etrafa duyurur ve bir müzayedede hatırı sayılır bir bedelle bu yazdığı kitabı satar. İtalyan bir Doğubilimci bu kitabı incelemek satınalandan ister ve söz konusu kitabı gözü gibi saklayan koleksiyonerin kontrolünde inceler. Dil özellikleri, kullanılan kağıt, yazı vs bütün yönleriyle kitabı ciddi olarak inceledikten sonra kitabın yakın senelerde (azami 40 yıl önce) yazıldığını yazarın kullandığı kelimelerden hareketle tespit eder. Kitabı yazan ve satan İranlı ortalıkta yoktur, kitap koleksiyonerleri ise maliyeti yüksek bir ders alındığının farkındadır.

( 4) Dışişleri Bakanlığı Tunus Eğitim Bakanının İstanbul gezi programına Şarkiyat Enstitüsünü de ilave eder. Bir Fransız Jön’ü olduğu anlaşılan Tunuslu Eğitim Bakanı sohbet sırasında Prof. Dr. Helmut Ritter’e “biz eskimiş kelimeleri artık kullanmıyoruz. Bunun yerine daha modern kelimeler tespit edip diğer Arap ülkelerinin de kullanmasını temin etmeye çalışıyoruz” deyince, bu olaya şahit olan Prof. Dr. Nihad Çetin, Ritter’in misafir Bakanla hemen sohbeti kestiğini ve önündeki kitabı mütalaa etmeye devam ettiğini nakletmişti.

(5) Eski Arapların hafıza gücüne dair Nihad Beyin anlattığı tarihi bir vak’a: Bir gün Harun Reşid’e bir şair yazdığı kasideyi okumak ister ve şiirini okur. Harun Reşid şaire herhangi bir nakit yardımında bulunmaz ve der ki bu şiir eski bir şiir. Ben bile ezbere biliyorum. Şair şaşırır, istersen vezirim de okusun der ve vezirine şairin okuduğu şiiri ezbere okumasını emreder. Vezir şiiri baştan sona okur . Harun Reşid devamla ben de okuyayım der ve kendisi de okur. Şair şaşkınlık içinde dışarı çıkmaya çalışırken kendisine, “ihsan” olarak umduğu altın keseyi verir ve vezirinin bir kere okununca kendisinin ise iki kere okununca sözkonusu kasideyi ezberleyebildiğini bildirir.

(6) Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir.

(7) Cahiliye Şairi İmr’ul Kays’ı hükümdar olan babası kötü yaşantısından dolayı sürgüne yollar. Bir şekilde İstanbul’a gelir ve İmparator Jüstinyen’in yakın çevresine katılır. Ancak şair İmr’ul Kays burada da rahat durmaz ve İmpatorun kızına sarkıntılık eder. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra İmparator yaptıklarını öğrenir ve ardından bir ulak göndererek kendisine zehirli bir kürk hediye ettiğini bildirir. Ankara yakınlarında yorgunluktan bedeninin terlemesiyle kürkteki zehir vücuduna sirayet eder . Ulus - Bentderesi yakınlarındaki Hıdırlıtepe’de (ya da Hızırlıktepe) beklemek zorunda kalan İmr’ul Kays burada ölür ve yakın bir yere defnedilir. (Bu olay başlı başına incelemeye değer bir konu)

(*) Şarkiyat dersleri notlarından