Ozan Arif Hakk'ın rahmetine kavuştu

Ozan Arif Şirin bu sabah saat 04:50'de Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Cenazesi 16 Şubat 2019 cumartesi günü saat 10:00!da Samsun, Atakum / İnecusu, Yalı mah. 6003. Sokaktaki evimizden alınarak Büyük Cami'de kılınacak öğle namazına muteakip Kıranköy mezarlığına defnedilecektir.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 16:16
sevgili ozanım cenabı haktan rahmet diliyorum cennet mekanın olsun inşAllah peyganberimize komşu olursun ülkücüler yetim kaldı sevgili ozanım dualarımız seninleyaşamın boyunca bu davaya hizmet ettin
türk dünyasında çok emeklerin var saygılar sunuyorum