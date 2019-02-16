Peribacalarının yakınındaki kaçak 15 yapı bugün yıkılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Bursa mitinginde Kapadokya'daki kaçak yapılaşmaya ilgili sert açıklamaları sonrasında bugün belediye teyakkuza geçti.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtti.
Peri bacalarının bulunduğu bölgeye inşaa edilmek istenen otelin yıkıldığını söyleyen Başkan Erdoğan "Talimat verdim, bölgedeki tüm kaçak yapılar yıkılacak. Seçimden sonra oraya gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA