Polonyalı rahipler Harry Potter kitaplarını yaktı

Polonya’nın Gdansk şehrindeki Gdansk’s Mother of Church Katolik Kilisesi rahipleri, Harry Potter kitaplarının da aralarında bulunduğu bazı kitapları Hristiyan öğretisine aykırı olduğu gerekçesiyle ateşe verdi.

Kilisenin Facebook hesabından yapılan açıklamada, pagan tanrılar ve büyü kitaplarının yakılmasını emreden İncil'den ifadelere yer verildi.

Fotoğraflarda bir Afrika tahta maskesi, küçük bir Budist figürü, fil figürleri, sihir kitaplarının yanı sıra JK Rowling tarafından yazılan Harry Potter serisine ait kitaplar da görüldü.

Fotoğrafların altına destek mesajlarının yanı sıra, eleştiri mesajları da geldi. Bazı kullanıcılar, eşyaların yakılmasını Nazi dönemi Almanyası ve Ortaçağ dönemine benzetti.

Kaynak: AP News

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 12:01