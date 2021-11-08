Pompeii'de çok iyi korunmuş bir köle odası bulundu

İtalya'nın antik Pompeii kentinin hemen yakınlarında bir villa kalıntılarında yapılan kazılarda çok iyi korunmuş bir köle odası ortaya çıkarıldı.

Antik Pompeii kentinin kuzey duvarlarının 700 metre yakınlarında bulunan villada ortaya çıkarılan köle odasında, üç ahşap yatak, amfora, seramik testiler ve çömlek gibi bir dizi nesne keşfedildi.

Odada bulunan yataklarının 1.7 ve 1.4 santimetre boyunda oldukları tespit edildi. Kazı yapan arkeologlar, yatakların üstünde atların koşum takımının parçası olabilecek metal ve kumaş nesneler içeren bir ahşap sandık da ortaya çıkardı.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, "Bu yeni önemli keşif, antik Pompeililerin, özellikle de toplumda hakkında henüz çok az şey bilinen bu sınıfın günlük yaşamına dair anlayışımızı zenginleştiriyor" dedi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.

Kaynak: Euronews