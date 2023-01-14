Prens Harry’nin kitabı Whatsapp'ta ücretsiz dağıtılıyor

Sussex Dükü'nün salı günü piyasaya çıkan kitabı, yayıncısı Transworld Penguin Random House'a göre şimdiden en hızlı satan kurgu dışı kitap oldu.

Ancak bazı Twitter kullanıcıları, sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden kendilerine anı kitabının PDF'inin gönderildiğini söylüyor. Bu da prense satış kaybına mal olabilir. Kitapların yayımlandıktan sonra yasadışı torrent sitelerinde paylaşılması alışılmadık bir durum değil.

Buna rağmen Spare, piyasaya çıkar çıkmaz iki gün içinde 1,4 milyon sattı.

Transworld Penguin Random House'un genel müdürü Larry Finlay, yalnızca "başka bir Harry'nin başrolde olduğu" kitapların yayımlandığı ilk gün daha fazla kopya sattığını söyledi.

Finlay, "Bu kitabın tutacağını hep biliyorduk ama satışlar en yüksek beklentilerimizi bile aşıyor.

Bildiğimiz kadarıyla, yalnızca başrolünde diğer Harry'nin (Potter) olduğu kitaplar ilk günlerinde daha fazla sattı.

Spare, Harry'nin özel hayatına ilişkin ayrıntıların yanı sıra kraliyet ailesi ve basına yönelik eleştirilerle de dolu.

J.R. Moehringer'ın gölge yazarlığını yaptığı kitap, Harry'nin gençlik yıllarını, merhum annesi Diana'yla anılarını, basının müdahalesiyle başa çıkma mücadelesini, halkın gözü önündeyken flört etmesini ve Afganistan'da görev yaptığı yılları anlatıyor.

Daha sonra, Meghan Markle'la ilk buluşmalarını ve şu anda Galler Prensi olan ağabeyi William'la aralarında artan gerilimleri detaylandırıyor.

Sussex Dükü, "hilekar" ve "kalın kafalı" gibi çeşitli etiketlerin kendisini nasıl etkilediğini ve "varisin yedeği" yaftasını anlatıyor.

Dük, Penguin Random House'la çok kitaplık bir anlaşma imzaladığını ilk kez Temmuz 2021'de duyurmuştu.

Herhangi bir miktar resmen doğrulanmamış olsa da BBC, yayıncı Penguin Random House'un Harry'ye Spare için 20 milyon dolar avans ödediği söylentisinin dolaştığını aktardı. ET Canada, Prens Harry'nin anlaşmasının 4 kitaplık ve 35-40 milyon dolarlık olduğunu bildirdi.

People'ın haberine göre, Prens Harry'nin kitap satışlarından elde ettiği geliri hayır kurumlarına bağışlaması bekleniyor.

Kraliyet mensubu, gelirlerin bir kısmının 2006'da Lesotho Prensi Seeiso'yla Afrika'da HIV'den etkilenen çocuklara yardım etmek için kurduğu bir hayır kurumu olan Sentebale'ye gideceğini açıkladı.

Prens Harry yaptığı açıklamada, "Bu, hayır kurumlarına yapmayı planladığım birkaç bağıştan biri. Böyle vahim derecede ihtiyacı olan çocuklar ve topluluklara borcumu bu şekilde ödeyebileceğim için minnettarım" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe