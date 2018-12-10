Putin, Sojenitsin anıtının açılış törenine katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alexander Soljenitsin anıtının açılış törenine katılacak. Açılış 11 Aralık Salı günü yapılacak.
Etkinlik yazarın 100. doğum yıldönümünü dolayısıyla gerçekleştirilecek.
Kremlin'den yapılan açıklamada, “11 Aralık'ta cumhurbaşkanı Alexander Soljenitsin'e yapılan anıtın açılış törenine katılacak” dedi.
Anıtın düzeni tasarım ekibi A. Kovalchuk liderliğinde oluşturuldu.
Moskova Duması, Eylül 2017'de Taganka'da bulunan Solzhenitsyn'e bir anıt inşaatını onayladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 17:10