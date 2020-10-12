Razgrad Pargalı İbrahim Paşa Camii restorasyonu başladı

9 Ekim tarihinde resmi olarak Razgrad’daki “İbrahim Paşa” camisinin restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.

Etkinliğe katılan resmi misafirler arasında Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı, milletvekili Desislava Atanasova, Razgrad Valisi Günay Hüsmen, Belediye Başkanı Denço Boyaciev ve Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği müşavirlerinden Esin Topçu yer aldı.

“İbrahim Paşa” camisi, 20. yüzyılın 70’li yıllarına kadar hizmete açıktı. O zamandan günümüze kadar camide sadece kısmi restorasyon çalışmaları yapıldı, son 30 yılda ise hiçbir yenileme veya onarım çalışması yapılmadı. Bu nedenle son yıllarda cami yıkılmaya başladı.

Razgrad Belediye Başkanı Denço Boyaciev, törende konuşurken şunları belirtti: “Bugün, Bulgaristan’da çok az şehrin övünebilecekleri bu son derece muhteşem, mimari eser ile ilgili uzun yıllar süren bir “gelgitli” serüvenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar bölgemizdeki bu binanın tamir işlemlerinin en iyi şekilde tamamlanmasını bekliyorduk. Tabi, Şumen’deki Tombul camii daha büyük, ancak bizim “İbrahim Paşa” camiimiz daha yüksek.”

Razgrad Valisi Günay Hüsmen şunları paylaştı: “Bu bina Osmanlı barok mimarisi olarak bilinen tarzda inşa edilmiştir. Deliorman’ın incisi olarak anılması da tesadüf sonucu değil. İnşaasının 16. asırda başladığı camii, 17. yüzyılda tamamlanmıştır. Cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük veziri İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. İnşaat ise Poroişte köyünden Bulgar ustalarına ait. “İbrahim Paşa” camisinin mimarı, binalarına özgü olan muhteşem akustiği ile bilinen dünyaca ünlü Mimar Sinan’dır. “İbrahim Paşa” camii ulusal kültür eseridir. Aynı zamanda Balkan Yarımadası’nda üçüncü en büyük camidir.”

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı,Kimliğimiz ve dinimiz ne olursa olsun, mabetler bizi bir araya getiren yerlerdir” dedi ve şöyle devam etti: “Razgrad’da bu caminin korunmasında Yaradan’ın bir hikmeti var. Bu hikmete dayanarak ben restorasyondan sonra bir gün camide namaz da kılabileceğimize inanıyorum. Yaradan’a el açıp, Razgrad’ı, Razgrad’ın, Deliorman’ın ve bütün Bulgaristan’ın refahı için dua edeceğiz.

Hoşgörünün bu kadar ayan olduğu bu ülkenin vatandaşı olduğum için gurur duyuyorum. Camiler ve genel olarak mabetlerin rolü burada Yaradan’ın adının anılmasıdır. Ben bizlerin bunu temiz bir kalp ile yapabileceğimize inanıyorum, çünkü duanın tek ve tek amacı bütün insanların mutluluğunu sağlamaktır.”

Resmi konuklar arasında yer alan Kültür Bakanı Boil Banov, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Cami muhteşem bir yapıt ve ulusumuz için büyük bir zenginliktir. Caminin restore edilmesi son derece önemli. Razgrad için çok büyük rol oynayacak, çünkü şehre restore edilmiş camiyi görmek için çok sayıda insan gelecek ve bu insanlar arasındaki ilişkiler, farklı kültürler arasındaki iletişim için de büyük önem taşıyor. Bir devlet mebetlerine, anıtlarına bakım yapmalıdır. Şimdi bugün burada yapılan yüz yıllar ötesi için yapılıyor, sadece mimari olarak değil, insanların hafızalarında bir saygı olarak kalacak.”



Kaynak: BNR Türkçe