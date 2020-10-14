Romalılardan kalan 2 bin yıllık tarihi yolu otopark yaptılar

Yaklaşık 2 bin yıllık yol, koruma altına alınmazken, yıllardır üzerinde Eşrefpaşa Pazaryeri kurulmasına da müsaade ediliyor.

Pazaryerinin yanı sıra diğer günler ise otopark olarak kullanılıyor.

Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Engin Berber, tarihi yolun koruma altına alınması ve kazı çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade ederek “Bölgede bulunan öğretmenevinin altında antik bir tiyatro olabileceğini tahmin ediyoruz.

Bazalt taşların üzerinde milyonlarca insan yürüdü ancak bu yollar hiçbir zaman bu kadar çok ağır vasıtayı üzerinde görmedi. Bu yolu tek başına düşünmemeliyiz.

Bu bölge Antik İzmir’in merkeziydi. Bu yapıların kazılarla ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi.

Kaynak: Ajanslar