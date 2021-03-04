Rönesans döneminden kalma mektup mührü açılmadan okundu

Bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırmaya göre, diş araştırmalarında kullanılan X ışını mikrotomografi tarayıcısı sayesinde yaklaşık 300 yıldır açılmayan mektubun içeriği ortaya çıktı. Söz konusu mektup, 17. yüzyıldan kalma, yerine ulaştırılamamış postalarla dolu bir sandıktaydı.

Sandıktaki postalar, mektubun kendisinin zarf görevi gördüğü, karmaşık bir kağıt katlama biçimiyle katlanmış ve mühürlenmişti. Modern zarfların kullanılmaya başlamasından önce postaların güvenli biçimde sahiplerine ulaşması için başvurulan bu yönteme "mektup kilidi" ismi veriliyor.

Bu asırlık metinleri okumak isteyen araştırmacılar, mühürleri kırarak tarihi belgelere zarar verme riskinden kaçınmaya çalışıyor. X-ışını mikrotomografi tekniği ise mektupların içinin risksiz bir şekilde görülmesini sağlıyor.

Araştırma ekibinden Prof. Dr. Graham Davis, "X-ışını tarayıcımızı, dişlerin mineral içeriğini haritalaması için eşsiz bir hassasiyetle tasarladık" dedi ve ekledi:

Bu tarama teknolojisi, tıptaki bilgisayarlı tomografi cihazlarına benziyor ama X ışınlarını çok daha yoğun kullanıyor. Bu sayede harfleri meydana getiren mürekkepteki metal içeriğin en küçük izlerini bile görmemizi sağlıyor.

Birleşik Krallık’taki Queen Mary University of London’da çalışan araştırma ekibinin görüntülemeyi başardığı mektup, 31 Temmuz 1697’de yazılmıştı ve Daniel Le Pers'in isimli birinin hayatını kaybettiğini bildiriyordu.

Ancak yeni yöntem, söz konusu mektubun içeriğini gözler önüne sermekle kalmadı, o dönemde güvenliği sağlamada önem taşıyan katlama yöntemine de ışık tuttu. Araştırmacılar, katlama yöntemini detaylarıyla gösterdikleri bir dizi görsel hazırladı.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE