Rusya'da Harry Potter kitapları yok satıyor

7 Nisan'da yapılan açıklamaya göre serinin dijital platformlardaki telif hakkı sahibi Pottermore Publishing, e-kitapların Rusya'daki platformlardan cuma günü sonunda kaldırılmasını istedi.

LitRes adlı e-kitap satıcısı, kararın süresiz olduğunu ve serinin yazarı J.K Rowling'in kurduğu Pottermore Publishing'le görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Şirket, satın alınan dijital kitapların süresiz olarak hesaplarda duracağını duyururken MyBook adlı e-kitap kütüphanesi, Harry Potter serisini okumaya başlayan kişilerin ay sonuna kadar vakti olduğunu açıkladı.

Kararın neden alındığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

LitRes, duyurunun ardından satışların 48 kat arttığını, 5 binden fazla kopyanın satıldığını ve 1,7 milyon ruble (yaklaşık 320 bin TL) harcandığını kaydetti.

Öte yandan meşhur seriyi Rusya'da basma hakkına sahip olan Alphaber-Atticus, bu kitaplara dair herhangi bir yeni karar alınmadığınıaçıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı istila girişiminin ardından ülkesine getirilen yaptırımlar ve Rusların spor ve kültür alanlarındaki pek çok etkinlikten menedilmesiyle ilgili 25 Mart'ta yaptığı açıklamada Rowling'i savunmuştu. Batı'nın Rusya'yı iptal etmeye çalıştığını söyleyen Putin, bunu Rowling'in geçmişte transfobiyle suçlanmasına benzetmişti:

J.K. Rowling kısa süre önce iptal edildi… Çünkü sözde toplumsal cinsiyet özgürlüklerinin hayranlarını memnun etmedi. Bugün bin yaşındaki koca bir ülkeyi, halkımızı iptal etmeye çalışıyorlar.

Ünlü yazar ise aynı gün Putin'e tepki göstererek iptal kültürünün en iyi eleştirisini "sivilleri direndiği için katledenlerin" yapmadığını söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe