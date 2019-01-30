Sancak'ın asırlık hak mücadelesi kitaplaştı

Balkanlar'ın garip yurdu Sancak'ta son 100 yıldır yaşanan gerilimli süreç hem ülkemiz için hem de tüm dünya için 'düğüm' olma özelliği taşıyor. Avrupa'nın ve İslam dünyasının kesişim noktasında yer alan ve büyük mezalimlere maruz kalan Sancak'ın asırlık hak mücadelesi, bölgenin önemli uzmanlarından eski Başbakanlık Müşaviri Davut Nuriler tarafından kaleme alındı.

Motto yayınlarından çıkan Sancak'ın Asırlık Hak Mücadelesi isimli eser son dönemde kaleme alınmış bölgeyle ilgili önemli veriler sunuyor. Davut Nuriler, kitapta bölgenin dünya savaşlarından günümüze Batılı emperyalistler tarafından nasıl hedef haline getirildiğini belgeler ışığında derin bir analiz süzgecinden geçiriyor.

Bölgede yaşayan Boşnakların, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na, Tito döneminden Yugoslavya'nın dağılma sürecine Boşnakların nasıl ayrımcılığa uğradığını geniş hatlarıyla ortaya koyuyor.

Kayıp tarihe ışık tutuyor

Nuriler, politika sihirbazı olarak tanımladığı Josip Broz Tito tarafından Yugoslavya'nın kuruluşundaki kayıp yıllarını da gün yüzüne çıkarıyor. Kitaptan elde edilen bilgilere göre Tito, Bosna'nın kuzeyinde yer alan Krajina bölgesindeki Boşnakları ikna ederek desteklerini almış ve ülke sathında egemenliğini tesis etmişti. Ancak iktidara geldikten bölgeye yönelik baskı ve zulüm politikası izleyen Tito, 1950-1953 yıllarını adeta tarihe gömmek istemişti. Çünkü desteklerini aldığı bölge insanına 'hak'larını vermemiş, iktidarını perçinlemek adına zulüm dolu 1950-1953 arasını örtbas etmek istemişti.

Davut Nuriler, Boşnakların geçmişlerine dair önemli bir dönemi mercek altına alarak Boşnak kimliğinin bölgeye vurduğu mührü yeniden gündeme taşıyor kitapta.

Boşnaklar hem vardı hem yoktu

Kitapta, Bosna'da yaşayan Boşnakların Yugoslavya döneminde sosyalist ön ekiyle bir devlet isminin olmasına müsaade edildiği ifade ediliyor. Ancak Boşnakların kendi topraklarında 'benim vatanım' diyebilecekleri bir alana sahip olamadıkları da kaydediliyor. SHS Krallığı döneminde yok sayılan Boşnaklar, Yugoslavya döneminde de kendilerini ifade edemedikleri vurgulanıyor.

Nuriler'in kaleme aldığı kitap, dünya medeniyetlerinin kesişim noktasında kadim bir coğrafya olan Balkanlar'ın son yüz yılına ışık tuttuğu gibi siyasi ve tarihi bir eser olmanın ötesinde bir halkın varoluş mücadelesini, yaşanan göçleri ve acıları da hatırlatıyor. Son olarak kitap, Bilge Kral Aliya'nın "Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” sözünü kulaklarda çınlatıyor.

Kaynak: Dünya Bizim

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 11:50