Siyer Vakfı'nın sinema söyleşileri başlıyor

Siyer Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla düzenlediği "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Sinema Söyleşileri" bugün başlıyor.

Konuya ilişkin Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Şehir Üniversitesi'nde gerçekleşecek söyleşilere yarışmanın jüri üyeleri ile yurt içinden ve dışından birçok isim katılacak.

Toplam 13 oturumda yapılacak söyleşilerin açılış programı, bugün 16.30 Sultanahmet Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirilecek.

Oturumlarda "Sinemanın Dünü, Bugünü ve Yarını", "Türk Sinemasında Yeni Bir Dil: Anons, Sinema ve Mana Arayışı", "Sinema ve Etki Alanları", "Sinema ve Hayat", "Sinema Eğitimi" , "Sinema İletişim ve Medya", "Sinema ve Senaryo", "Sinema ve Edebiyat" ile "Sinemanın Doğusu ve Batısı" başlıkları ele alınacak.

Aralarında İhsan Kabil, Nazif Tunç, Ali Ural, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Uyar, Turgay Tanülkü, Ahmed Mahfouz Nouh, Shems Frıedlander ve Ghassan Massoud'un bulunduğu yaklaşık 32 sinemacı ve edebiyatçının söyleşilerde konuşmacı olarak yer alacak.

"Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Sinema Söyleşileri" ile ilgili detaylı bilgilere "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA