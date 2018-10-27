Süleymaniye Külliyesi'ni yeniden eğitim hayatına kazandıran İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen ve mekanın, eğitim, mimari, tarih, sanat ve yönetim boyutlarıyla ele alındığı Süleymaniye Sempozyumu başladı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Süleymaniye Külliyesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışındaki konuşmasında, üniversitelerinin Süleymaniye'yi ihyasıyla Kanuni'nin, Ebussud Efendi'nin ruhunun da şad edildiğine inandığını söyledi.

Süleymaniye Külliyesi'nin fiziken restore edilmesinin yeterli olmayacağını anlatan Şentürk, "Geçmişte burada eğitim veren hocaların varlık ve eğitim anlayışlarının da ihya edilmesi gerekir. İbn Haldun Üniversitesi bu medreselerde vereceği eğitimle bunu hedefliyor." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ise Süleymaniye Külliyesi'nin önemine değinerek, "Süleymaniye, Yahya Kemal'in ifadesiyle hendeseden ibaret değildir. Büyük bir medeniyetin son noktasıdır, ondan sonra düşüş başlıyor. O düşüşü idrak edip oradan ayağa kalkmak lazım." diye konuştu.

Süleymaniye Sempozyumu'nun açılış konuşmalarının ardından, Osmanlı döneminin ünlü şeyhülislamlarından ve külliyenin de başkanlığını yapan Ebussuud Efendi'nin eserlerinin ihya edilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından imzalanan protokole göre, Ebussuud Efendi'nin "İrşad-ı Aklı Selim, Mezayay-ı Kitab-ı Kerim" adlı tefsiri yeniden basılacak.

Dört yıl sürecek proje kapsamında, Ebussuud Efendi'nin tefsirinin tıpkı baskısı yapılacak, Arapçasının tahkiki gerçekleştirilecek ve eser Türkçeye çevrilecek.

Sempozyumun açılış oturumunda, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Suraiya Faroqui ve Yasin Yılmaz bildirilerini sundu.

Medreselerin kendilerinden önce kurulmasına rağmen Osmanlıların medreselere büyük değer verdiğini anlatan İpşirli, Osmanlı'nın bir gaza devleti olduğuna da vurgu yaparak, bu misyonun 600 yıl boyunca hiç aksamadan devam ettirildiğini ve medreselerin bu misyona büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İpşirli, Süleymaniye Külliyesi'nin İbn Haldun Üniversitesi tarafından ihya edilmesinin, bu yönde atılan en büyük adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Osmanlı'da medreseler dini öğrenme ve yayma anlamında çok esaslı birer kültür kurumu hüviyetindeydi. Medreselerde işin özü müfredattı. Medreselerde okunan kitapları tek tek tanımadıkça, medrese sistemini tanımamız mümkün değil. Biz henüz kabuğu kırıp içeriye nüfuz edebilmiş değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün sürecek sempozyumda "Süleymaniye Mimarisi", "Eğitim ve Müfredat", "Osmanlı Ulemasının Mesleki ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları", "Musiki", "Dönem Edebiyatı" ve "Arşiv ve Vakıf" başlıklı panellerde akademisyen ve uzmanlar çeşitli tebliğler sunacak.

Kaynak: AA