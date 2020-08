Sümela Manastırı'ndaki frekslerde tahribat oluştuğu iddiası

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun: "Frekslerde yakın zamanda yapılmış hiçbir tahribat mevcut değil, söz konusu bile değil. Yakından bakıldığında görülüyor 1800'lü yıllardan başlayarak 1960'lar, 70'lere kadar muhtelif zamanlara tarihlendirebileceğimiz tahribatlar maalesef ki var. Tarihler yazılmış, tarihler not olarak düşülmüş her dilden, her tarihten tahribatlar mevcut"