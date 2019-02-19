Suudiler Deve Festivali'nde Kırgız göçebe yaşamını tanıyacak

Suudi Arabistan Krallığı'nda 9 - 23 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Deve Şenliği Festivali bu yıl bir ilke şahit olacak. Kırgızistan'ın yaratıcı takımları ve sporcularının festivale katılmasının yanı sıra ülkenin göçebe kültürü de gösterime çıkacak.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı basın servisi tarafından bildirilen habere göre, Kırgız tarafı festivalde, Kırgız göçebe kültürünü tanıtmak için sanatçı ve sporcularca bir gösteri düzenliyecek.

Festivalin 90'dan fazla ülkeden gelecek konukları ve Suudi Arabistan sakinleri, Kırgız halk sanatçılarının ve müzik ve dans konserinin yanı sıra dublör, salburun ve milli oyun Kök-Börü'nun gösteri performanslarını görecekler.

Dünya Etno-Oyunları Konfederasyonu, Kırgızistan'a katılım için en kapsamlı kotayı sağladı. Festival kapsamında binden fazla kişiye uluslararası hava yolculuğu, konaklama, yemek ve para ödülü alacak.

Bu projenin başarılı bir şekilde uygulanması, Kırgızistan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ticaret, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için uygun koşullar yaratacak, ayrıca Kırgız Cumhuriyeti'nin yurtdışında tanıtımına katkıda bulunacak ve tiyatro ve eğlence kurumlarının yaratıcı çalışanlarına uluslararası seviyede etkinliklere katılımıyla destek sağlayacaktır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net