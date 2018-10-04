Sykes Picot ve Lozan anlaşmaları Paris'te sergilenecek

Birinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu’yu Avrupalı güçler arasında bölüştüren gizli Sykes Picot antlaşmasının orijinal metni paylaşım haritasıyla birlikte ve Lozan Antlaşması'nın onay metinleri Paris’teki Ordu Müzesi’nde sergilenecek.

Perşembe günü açılacak sergide ilk kez Lozan Antlaşması'nın onay metinlerinin yanısıra Atatürk'ün dosyanın üstündeki mührü de 1923’ten beri ilk kez gözükecek.

Serginin en önemli paydaşlarından biri Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik Arşivler Merkezi. Merkezin başında Türk basınının yakından tanıdığı Herve Magro bulunuyor. Magro 2009 ile 2013 tarihleri arasında İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.



Türkiye’nin Lozan Antlaşması onay metni

Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 100’üncü yılı nedeniyle Ordu Müzesi tarafından düzenlenen sergiye diplomatik arşiv merkezi de 40 civarında parçayla katkı sunuyor. “Doğu’da Bitmeyen Savaş. 1918-1923?” şeklinde çevrilebilecek sergiyle ilgili bilgi veren Magro, “Fransızlar için büyük savaş 1918’de sona erdi. Halbuki savaş Avrupa’nın doğusunda ve Ortadoğu’da devam ediyordu. Tarihin bu dönemi bizim kamuoyumuzca fazla bilinmiyor. Buna karşın dünya tarihi açısından bir dönüm noktasından bahsediyoruz. Avusturya – Macaristan imparatorluğu ile Osmanlı imparatorluğunun dağılması Avrupa ve çevresine damgasını vurdu ve günümüzde bu etki devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Fransa, Lozan Antlaşması’na taraf ülkelerin onay belgelerini göndereceği ülke olarak belirlendiği için Türkiye’nin onay belgesi de Paris’in Courneuve adlı banliyösündeki arşiv merkezinde muhafaza ediliyor. Diplomatik arşivler, Mustafa Kemal’in Atatürk soyadını almadan önceki imzasıyla gönderdiği belgelere de ev sahipliği yapıyor.

Ordu Müzesi’ndeki sergi 20 Ocak’a kadar sürecek.

Kaynak: Hürriyet