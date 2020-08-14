Kazan Tatarları ve Ceditçilik araştırmaları noktasında Ötüken Neşriyat tarafından kaynak bir eser literatüre kazandırıldı.

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Kanlıdere, ünlü tarihçi Daniel Ross tarafından yazılan “Tatar İmparatorluğu: Kazan Tatarları ve Çarlık Rusya’sının Oluşumu” kitabına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kazan Tatarlarının yenileşme (Cedit) hareketi uzmanlarından Danielle Ross’un 2020’de yayınlanan mühim çalışması, aynı yıl içinde Türkçe olarak yayınlandı. Ceditçilik araştırmalarında bir köşe taşı niteliğinde olan bu eser, İdil-Ural havzasındaki reform hareketlerini, İslam Dünyası’nın diğer kısımlarıyla bağlantılı olarak ele almakla kalmayıp, bölgenin kendine has şartları bağlamında değerlendirmektedir. Bu kitabın konuyla ilgili tarih yazıcılığını (öncesi ve sonrasıyla) etkileyeceği ve Türk fikir hayatına değerli bir katkı sunacağına kuvvetle inanıyor, eseri hararetle tavsiye ediyorum.



Esere, Ötüken Neşriyat‘ın internet adresinden ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 15:05