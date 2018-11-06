Tayvanlılar kötü şansı tekne yakarak bertaraf etti

Tayvan'ın güneyindeki yerel halk, hastalıklardan ve kötü şanstan korunmak için ahşap bir tekne yaktı.

Tayvanlılar kötü şansı tekne yakarak bertaraf etti

Tayvanlılar, 90'ın üzerinde gönüllünün 3 ayda yapımını tamamladığı tekneyi, yüz yıldır yaşatılan kötü şanstan korunmak için tekne yakma ritüel töreninde yaktı.

Tayvan'da halkın geleneksel inanışına göre, kötü ruhlar ve hastalıklar "Wang Yeh Tekne Yakma Ritüeli"yle yok ediliyor. Yöre halkı, ayrı yaşayan aile bireyleri için de uygulamanın şans getirdiğine inanıyor.

Bu yıl yakılan teknenin yapımında 90'ın üzerinde gönüllü 3 aydan uzun bir süre çalıştı. Yapımı tamamlanan tekne, önce ritüelin düzenlendiği alana götürüldü sonra da ateşe verilerek yakıldı.

Bu yılki törene 10 binden fazla kişi katıldı. Festival havasında gerçekleşen bu ritüel, yüz yılı aşkın süredir yaşatılıyor.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı

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