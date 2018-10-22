Tecrübe Söyleşileri Üsküdar'da devam ediyor

Genç Derneği ve Üsküdar Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ile ortaklaşa ayda bir kez Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Tecrübe Söyleşileri büyük ilgiyle devam ediyor. 22 Ekim 2018 Pazartesi, 19:30'da yine Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapılacak yedinci programın konuğu şair, yazar, akademisyen Ahmet Murat Özel olacak. Soru-cevaplı bir formatta ilerleyecek etkinlikte sanatçı Yusuf Goncagül de en güzel besteleri ile eşlik edecek.

Bir konuk, bir moderatör, bir de sanatçı ile herkese açık yapılan programlarda konukların hayat hikayelerinin önemli duraklarında soluklanıyor, hatıralara ve tecrübelere kulak veriliyor. Daha önce Mehmet Genç'in, Rabia Brodbeck'in, Ümit Meriç'in, Muhyiddin Şekur'un, Gökhan Özcan'ın ve Cahit Zarfioğlu'nun ailesinin ağırlandığı programlarda ayrıca sürpriz hediyeler de veriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net