Tespih ustalarına Körfez’den davet

Tespihler, ustalarının el işçiliğiyle birer sanat eserine dönüşüyor. Türkiye’de inancın ve kültürün önemli bir parçası olan tespih, kimi için zikir aracı kimi için koleksiyon kimi için de aksesuar olarak değer taşıyor. Tespih ustası Celil Bilgin, mesleğinin bilinmeyenlerini anlattı.

İMAMESİNDEN AYIRT EDİLEBİLİR

Tespihin sadece İslam’da değil diğer dinlerde de kullanıldığını söyleyen Bilgin, “Tespih Yahudilerde ve Budistlerde de kullanılıyor. Mesela bir Müslüman’ın elinde Budizm tespihini görebiliyoruz. O yüzden satın alırken dikkat etmek gerek. Onlar tespihlerin ucuna hac işareti koyarken biz imame-hitame takıyoruz.” dedi.

KEHRİBARDA BİR NUMARAYIZ

En çok tercih edilen tespih tasarımları hakkında Bilgin, şöyle konuştu: “Kuka Osmanlı döneminde çok tercih edilen bir tespihti. Antibakteriyel oluşundan dolayı hekimlere verilirdi. Kehribar da antibakteriyeldir ve vücuttaki elektriği alır. Dünya tarihinde kehribarda ecdadımız bir numaradır, iki numara ise Almanlardır.”

BALİNA DİŞİNDEN TESPİH YAPILIYOR

Tespihe hammaddeye göre bedel biçildiğini anlatan Bilgin, “Ecdad tespihte fildişi, geyik boynuzu, kaplumbağa kabuğu, bufalo boynuzunu hammadde olarak kullanmış. Sadece Osmanlı’da değil, birçok bölgede bu maddelerden tespihler yapılmış. Biz de mesela ‘narval balina dişi’nden tespih yapıyoruz. Gergedan boynuzundan yapılan tespihler de çok nadir çıkan parçalardan.” ifadelerini kullandı. Dünya üzerinde Türk tespih ustalarının meşhur olduğunu söyleyen Bilgin, Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerden işçilik için davet aldıklarını ifade etti.