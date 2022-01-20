TRT destekli iki film Berlin Film Festivali'nde

TRT destekli "Gökyüzünden Bir Parça" ve "Klondike", 10-16 Şubat'ta düzenlenecek festivalde yer alacak.

Michael Koch'un yönettiği ve Christof Neracher'in yapımcılığını üstlendiği İsviçre-Almanya ortak yapımı film, her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce yapımın başvurduğu festivalin Ana Yarışma Bölümü'ne seçilen 18 film arasına girdi.

Film ayrıca önceki yıl yapılan, Karlovy Vary Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta, kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı First Cut+ kategorisinde "TRT Ödülü" kazanmıştı.

- TRT ortak yapımı "Klondike" Panorama bölümünde yarışacak

Berlin Film Festivali'nin önemli bölümlerinden olan ve dünya sinemasının yeni, cesur ve yaratıcı filmlerine yer veren "Panorama" bölümünde, "Klondike" yarışacak.

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirecek olan yapım, hemen ardından Berlin Film Festivali'nde gösterilecek.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach, ortak yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı film, 2020'de 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü almıştı.

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan "Klondike", 17 Temmuz 2014'te Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor.