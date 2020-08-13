Trump ve Kim arasındaki 25 kişisel mektup okurlarını bekliyor

ABD'nin önde gelen gazetecilerinden Bob Woodward, Donald Trump yönetimiyle ilgili ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Woodward'un "Rage" (Öfke) adını verdiği kitapta, "Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında daha önce kamuoyuna açıklanmamış 25 kişisel mektubu" yayımlayacağı açıklandı.

Yayınevi Simon & Schuster, kitabın Amazon websitesindeki sayfasında yayımladığı açıklamada, mektuplarda "Kim'in sıradışı bir diplomatik düet yapan iki lider arasındaki bağı 'bir fantezi kurgu filminden' çıkmış gibi tanımladığını" belirtti.

Kapağında yakından çekilmiş bir Trump fotoğrafının bulunduğu kitabın, 15 Eylül'de piyasaya çıkması planlanıyor.

Simon & Schuster, tanıtım yazısında kitabın "erken dönemlerde alınmış ulusal güvenlikle ilgili kararlar ve operasyonlar ile küresel pandemi, ekonomik felaket ve ırklar arası huzursuzluğun doğduğu zamanlarda Trump'ın attığı adımlarla ilgili etkileyici yeni detaylar içeren… Trump başkanlığı hakkında eşi benzeri görülmemiş bir araştırma gazeteciliğinin" ürünü olduğunu ifade etti.

Kim ve Trump, Haziran 2019'da bir araya gelmişti.

Kaynak: BBC Türkçe