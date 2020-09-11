Türkiye-Kazakistan ortak yapımı filmin çekimleri İstanbul'da başladı

Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri, İstanbul'da başladı.

Türkiye-Kazakistan ortak yapımı film, Kazakistan başta olmak üzere Rusça konuşulan ülkelerde çokça izlenen 2017 tarihli "Kazakh Business in America" adlı filmin Türkiye uyarlaması olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yönetmen koltuğuna Anvar Matzhanov'un oturduğu filmin senaryosunu Nurlan Koyanbyaev, Sabit Rakhimbayev ve Iliaz Dzhaparov kaleme aldı, yapımcılığını ise Alim Yapım üstlendi.

Filmin Türk oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu başta olmak üzere Erdal Cindoruk, Ece Gürer, Sedat Bilenler, Iraz Akçam, Deniz Karausta ve Ferhat Işıktaş yer alıyor. Kazak oyuncu kadrosu ise Nurlan Koyanbayev, Zhan Baizhanbayev, Ramazan Amantai, Dariga Badykova, Gulnaz Zholanova, Zhahan Utargaliyev ve Kajet Smagulov'dan oluşuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda çekilen filmin, bu yıl Kazakistan ve Rusça konuşulan tüm çevre ülkelerde vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 17:05