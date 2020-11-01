TYB İstanbul Şubesi'nde 'Balkan Şiir Gecesi' düzenlendi



Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Kızlarağası Medresesi'ndeki etkinliğe, Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkan Vekili Mehmed Arif ve TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yanı sıra Balkan coğrafyasından farklı milletlere mensup yazar ve şairler katıldı.

"Balkan Şiir Gecesi'ni İstanbul'da geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Sunucu ve şair Seyhan Yakupi'nin sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte konuşan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, Balkanlar ve Türkiye arasında şiirle ve şairlerle yeni köprüler kurmayı amaçladıklarını belirterek, 6 yıldır Üsküp'te "Türkçe Şiir Gecesi" düzenlediklerini, İstanbul'da ise ilk kez "Balkan Şiir Gecesi" yaptıklarını söyledi.

Emin, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal'in Üsküp doğumlu olduğunu vurgulayarak, "Gönül coğrafyamızın başkentliğini yapmış İstanbul'a Balkanlar'dan gelerek şiirler okuyarak kaynaşmayı hedefliyoruz. Bunu İstanbul'da geleneksel hale getirmek istiyoruz. Osmanlı'dan kalan birlikteliğimizi, samimiyetimizi şiirlerle ve edebiyatla daha da geliştirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığına ve Türkiye Yazarlar Birliğine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Edebiyatın mesafeleri birleştirme rolü var"

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ise dün İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek başladığı konuşmasını, şu sözlerle sürdürdü:

"Pandemi her ne kadar mesafe dese de edebiyatın mesafeleri birleştirme rolü var. Bugün bizi burada şiir birleştirdi, buluşturdu, tanıştırdı ve kaynaştırdı. İnşallah, bundan sonraki zamanlarda da ortak faaliyetlerle buluşmaya devam ederiz. Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneğini ve Köprü dergisini yıllardan beri takip ediyoruz. Gerçekten Balkanlarla Türkiye arasında köprü vazifesini hakkıyla yürütüyor. Bu vesileyle emek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Balkanlar bizim edebiyatımızda çok canlı bir şekilde işlenmiş ve işlenmeye de devam ediyor. Balkanlar edebiyatımızda Yahya Kemal'le zirveye ulaşmış ve o Balkanların adeta ruhunu nakış nakış işlemiştir. O ruhun devamını da buradaki kalem erbaplarının getireceğine inanıyorum. İnşallah gönül coğrafyası olarak gördüğümüz Balkanlarla irtibatımızı TYB olarak devam ettireceğiz."

"Balkan Şiir Gecesi" etkiliğinde, şairler Baco Nikolovski, Lira Bojku, Sadi Karademir, Sevdija Abdulova, Leyla Şerif Emin, Suada H. Aydarpasiç, Mümin Ali ve Mehmet Arif şiir okudu.

Etkinlikte ayrıca, Uluslararası Balkan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan Murtezan İbrahimi, Türkçe, Makedonca ve Arnavutça olarak "Balkan Edebiyatı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren program, şiir okuyan şairlere hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 19:17