Server Gençlik Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu sene 7. defa düzenlenecek. Yarışmalara bugüne kadar 117 ülkeden 2 milyon 169 bin kişi katıldı.

İnsanların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve kültürel değerleri öğrenmesini amaçlayan yarışmada bu yıl "güzel ahlak" temalı kitaplar okunacak.

Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler www.ufkayolculuk.com sitesine girerek yarışmaya kayıt olabilecek. Son başvuru tarihi 16 Şubat olarak belirlenen yarışma sonunda umre başta olmak üzere farklı kategorilerde toplam değeri 1 milyon lira tutan ödül verilecek. Öğrenciler okuması gereken kitapları internet ortamından ya da il ve ilçe temsilciliklerinden teslim alabilecek.

İlkokul kategorisinde Semiha Bahadır'ın "Güzel Ahlak Yolculuğu", ortaokul için yine aynı yazarın "Erdemler Kampı", lise için "İhyau Ulumi'd-din'den kesitlerle Güzel Ahlak", Arapça kategorisinde ise "Bidayetül Hidaye" isimli kitap okunacak.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra 17-18 Şubat'ta online sınav yapılacak. Bu sınava katılanlar 17 Mart'ta yazılı sınava alınacak. 13 Nisan'da ise düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Bu sene ödülleri tabana yayma ve daha çok kişiye ulaştırma anlamında Türkiye geneli ödüllerin yanı sıra il, ilçe, okul bazında ödüller de dağıtılacak.