Ukrayna'nın zaferi

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, Hollanda'daki bir müzede saklanan Kırım'a ait tarihi eserlerin "Ukrayna devletinin kültürel mirasının bir parçası" olduğuna hükmederek bu ülkeye verilmesi gerektiğine karar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararı ülkesi için zafer olarak değerlendirdi.

Sergideki 300 eser arasında, MÖ 4. yüzyıldan kalma som altından bir İskit miğferi ve bir kilogramdan daha ağır olan MS 2. yüzyıldan kalma altın bir boyun süsü yer alıyor.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, bir alt mahkemenin kararını onadı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden kaynaklanan eserlerin akıbetiyle ilgili uzun süredir devam eden hukuk çekişmesinde son sözü söylemiş oldu.

Eserler Amsterdam'da saklandı

Rusya, Allard Pierson Müzesi'nin “Kırım - Altın ve Karadeniz'in Sırları” sergisini açmasından bir ay sonra, 2014 yılında Ukrayna'dan Kırım Yarımadası'nı ilhak etti ve bu durum ödünç alınan hazinelerin nereye iade edilmesi gerektiği konusunda bir anlaşmazlığa yol açtı. Eserler, anlaşmazlığın çözülmesine kadar Amsterdam'da saklandı.

Mahkeme kararında, hazinenin Kırım'dan geldiğini ve bu nedenle “Kırım kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilebileceğini; ancak 1991'de bağımsızlıktan bu yana var olduğu için Ukrayna devletinin kültürel mirasının bir parçası olduğunu” kaydetti.

1995 yılında Ukrayna tarafından çıkarılan ve eserler için koruyucu bir önlem sağlayan bir yasayı dikkate alan mahkeme, “Müze eserleri var olmaya ve hasarsız kalmaya devam etse bile, Müzeler Kanunu, bu tür müze eserlerinin Ukrayna devletinin etki alanından çıkmasını önleme amacını taşımaktadır. Bunun gerçekleşmesi için mevcut bir tehlike var” dedi.

Rus yetkililer ve milletvekilleri temyize gitme sözü verdi

Yaklaşık beş yıl önce bir Amsterdam mahkemesi, nesnelerin Kırım'da 2014 sergisi için ödünç verilen dört müzeye değil, Ukrayna'ya iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

O sırada mahkeme, sorunun bir Ukrayna mahkemesi tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyerek yaklaşık 300 eserin gerçek mülkiyeti hakkında karar vermedi.

"İskit altınından sonra Kırım'a döneceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'da "adil bir karar için mahkemeye minnettar olduğunu" söyledi.

Zelenskiy, mesajında "Bize ait olanı her zaman geri kazanırız. İskit altınından sonra Kırım'a döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı bir görüşmede karar hakkında soru sorulduğunda yorum yapmadı.

Kırım müzesi müdürü Andrei Malgin, "Öfke ve öfkemi ifade edecek kelimelerim yok" dedi. Malgin, Hollanda mahkemesinin kararını “çifte standardın tezahürü ve Kırım halkının kültürel mirasına yönelik bir küçümseme gösterisi” olarak nitelendirdi.

Moskova Devlet Tarih Müzesi Başkanı Alexei Levykin de kararın "müze sergilerinin uluslararası değişiminin temel ilkesini ihlal ettiğini, eserlerin alındıkları müzeye iade edilmesi gerektiğini" söyledi.

Kaynak: Euronews