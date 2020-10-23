'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, arapcakitapgunleri.com üzerinden izlenebilecek.

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen kitap günleri, eş zamanlı olarak Youtube'dan da canlı yayınlanacak.

İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamları ve akademisyenlerin katılacağı seminer, konferans ve paneller çevrimiçi olarak okurlar tarafından takip edilebilecek.

İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası, Türkiye merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını amaçlayan etkinlik, 12 Kasım'da sona erecek.

İslâm dünyasının heyecanla takip ettiği 5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, ilgilileriyle çevrimiçi olarak buluşuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6 – 12 Kasım tarihleri arasında arapcakitapgunleri.com üzerinden düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması “İlim Membaı Mâverâünnehir” olarak belirlendi. Etkinlikte İslâm dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı, zoom uygulaması ve etkinliğin Youtube kanalında eş zamanlı yapılacak canlı yayınlarda, hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması yine ön planda olacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenleniyor.

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemiz merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye’nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor. Arapçanın, medeniyetimizin, ilim mirasımızın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getiriyor.

YÜZLERCE İLİM ADAMI, AKADEMİSYEN VE YAYINCI BU ETKİNLİKTE BULUŞACAK

Daha önceki yıllarda Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, Pakistan gibi pek çok ülkeden ilim adamlarını İstanbul’da bir araya getiren etkinlik, bu yıl ilim adamlarını sanal ortamda tüm dünya ile buluşturuyor.

Etkinlik, 6 – 12 Kasım tarihleri arasında internet sitesi, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 10:50