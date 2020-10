Ünlü aktör Robert Redford'un oğlu James Ford hayatını kaybetti

84 yaşındaki Oscar’lı aktör ve yönetmen Robert Redford’un izinden giderek hem film yönetmeni hem de aktivist olan oğlu James Redford’un California’daki evinde 16 Ekim Cuma günü son nefesini verdiği öğrenildi. Ölüm haberini, James Redford’un eşi Kyle Redford Twitter’dan duyurdu.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04