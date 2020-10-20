Ünlü aktör Robert Redford'un oğlu James Ford hayatını kaybetti

84 yaşındaki Oscar’lı aktör ve yönetmen Robert Redford’un izinden giderek hem film yönetmeni hem de aktivist olan oğlu James Redford’un California’daki evinde 16 Ekim Cuma günü son nefesini verdiği öğrenildi. Ölüm haberini, James Redford’un eşi Kyle Redford Twitter’dan duyurdu.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 — kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020

Kyle Redford daha sona The Salt Lake Tribune gazetesine, eşinin, geçen yıl kasım ayında karaciğer nakli beklerken teşhisi konulan karaciğerindeki safra kanalı kanserinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Redford, Eylül 2018'de yayınlanan ve Altın Küre adaylığı aldığı drama filmi The Old Man & the Gun'da banka soyguncusu Forrest Tucker'ı canlandırmıştı. Ağustos 2018'de Redford, filmin tamamlanmasından sonra oyunculuktan emekli olduğunu açıklamış, ancak kısa bir süre sonra, “O açıklama bir hataydı” diyerek emekli olmayacağını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 17:38