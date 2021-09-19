Ünlü katedralde restorasyon başlıyor

Fransa'da iki yıl önceki yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali'nde restorasyon aşamasına geçiliyor.

Yeniden yapılanmayı denetleyen devlet kurumu, 15 Nisan 2019 yangınından sonraki gün başlayan yapıyı güvence altına alma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, yeniden yapılanma aşamasında yer almak için teklif veren şirketlerle müzakerelerin başlayacağı belirtildi. Çeşitli projeler için yaklaşık 100 farklı ihalenin verilmesi bekleniyor. Yapıda restorasyon aşamasına sonbaharda geçilecek ve diğer çalışmalara ise kışın başlanacak.

Devasa katedralin ikonik kulelerini, tonozlarını ve duvarlarını güvence altına almak için özel geçici yapılar ve onu hava koşullarından korumak için özel bir "şemsiye" içeren çalışmaya aralarında marangozlar, iskele uzmanları, profesyonel dağcıların da olduğu ekip katıldı.

2024 Olimpiyatlarına yetiştirme hedefi konuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralin onarımının Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na yetişeceği sözünü vermişti.

Yangın nedeniyle ortaya çıkan kurşun, bina içindeki güvenlik tehlikesi ve ardından Covid-19 salgını gibi nedenlerle restorasyon aşamasına tam olarak geçilemiyordu.

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, iki yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çöktü, bina büyük zarar gördü.

Restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 833 milyon dolar gibi rekor bağış toplandı.

Kaynak: Euronews