Clint Eastwood 1950'lerde Universal Pictures'tan neden kovuldu?

Ünlü ABD'li oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood'un 1950'lerde Universal Pictures'ta işine son verilmesi pek çok kişinin bilmediği bir nedene dayanıyor.

Screen Rant sitesinin bugünlerde gündeme getirdiği hikaye, yarım yüzyılı aşkın sürede sayısız filmde imzası olan Eastwood'un Western yapımlarının efsanevi isimlerinden biri olmadan önce yaşadıklarının perde arkasını işaret ediyor.

Eastwood milyonlarca kişi tarafından tanınan ve sevilen bir aktör haline gelmeden yıllar önce Universal Pictures ile 7 yıllık bir film sözleşmesi imzalamış genç bir aktördü.

Kendisine Yaratık'ın İntikamı (Revenge of the Creature) filmindeki gibi birkaç küçük rol verilmişti ancak Universal şirketi oyuncunun sözleşmesini erken bitirmeyi seçti.

Eastwood'un neden kadro dışında kaldığının hikayesini, onunla aynı gün Universal'dan kovulan Hollywood yıldızı Burt Reynolds verdiği bir röportajda paylaşmıştı.

Reynolds'a göre firma Eastwood'a, oyuncunun (düzeltilemeyecek vaziyetteki) kırık dişinden ve epey çıkıntı yapan âdem elmasından şikayetçi olduklarını söylemişti.

Repliklerini kullanma şekli günümüzde birçoklarının aşina olduğu biçimde olsa da Universal yöneticileri bu durumu Eastwood'un baş etmesi gereken bir "konuşma engeli" olarak görmüştü.

Burt Reynolds, Eastwood'la birlikte neden kovulduklarını anlatırken, kendisinin işten çıkarılma sebebininse "rol yapamamak" olduğunun söylendiğini aktarmıştı.

Tüm bunlara rağmen Eastwood'un sektörde yer alma konusundaki sorunları çok uzun sürmemiş, bir süre küçük roller almaya devam etmiş ancak bunları büyük bir stüdyoyla sözleşmesi olmadan gerçekleştirebilmişti.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE