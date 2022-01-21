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Ünlü oyuncu uçakta gözaltına alındı

Oyuncu Sermiyan Midyat'ın tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Kültür Sanat 21.01.2022, 12:41
Ünlü oyuncu uçakta gözaltına alındı

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

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#sermiyan midyat #gözaltı
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