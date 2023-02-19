Ünlü ressamın çalınan 100 yıllık çizimleri sahiplerine iade edildi

Ocak 2022'de Barselona'daki bir evden çalınan iki çizimi ele geçiren polis olayla ilgili olarak "son derece uzmanlaşmış" hırsızlık olaylarına karışan 50'li yaşlardaki üç kardeşi tutukladı. Hırsızların çaldığı 55 saat ile birlikte madeni paralar ve antikalar da ele geçirildi.

Polis, tutuklanan üç kardeşin Barselona'nın varlıklı bölgelerinde faaliyet gösterdiğini, hedeflerini günlerce gözetledikten sonra seçtiğini bildirdi. Genellikle hafta sonları olmak üzere ev sahipleri evde yokken eve giren hırsızların seçici davranarak yalnızca evlerdeki değerli sanat eserlerini, para koleksiyonlarını ve diğer antikaları çaldığı aktarıldı.

Üçlü, Mayıs 2022'de iki suç ortağıyla birlikte tutuklanmış, polis ayrıca Katalan sanatçı Joan Miro'nun henüz uzmanlar tarafından analiz edilmemiş beş baskısına da el koymuştu.

Yaklaşık 100 yıllık iki karakalem çizimden birinin Katalan köylüleri, diğerininse geleneksel dansları betimlediği belirtildi.

Gala-Salvador Dalí Vakfı'na gönderilerek tasdik ettirilen çizimlerin yaklaşık 300 bin euro değerinde olduğu ifade edildi.

Uzmanlar bu eserlerin Katalan sanatçı tarafından 1922'de 18 yaşındayken "Les Gracies de l'Emporda" ('Emporda'nın Cazibeleri') adlı yerel bölgeyle ilgili bir kitabı resimlemek için çizildiği sonucuna vardı.

Kaynak: Euronews