Ünlü tablo 75 yıldır ters asılıyormuş

“New York City I” isimli tablonun duvara yanlış asıldığı ortaya çıkmasına rağmen, sanat eserine zarar vermeme adına pozisyonu değiştirilmeyecek.

1941 yılında tamamlanan soyut tablo, önce New York’ta sergilendikten sonra 1980 yılından bu yana Almanya’nın Düsseldorf kentindeki bir müzede bulunuyor.

Sanat tarihi uzmanı ve küratör Susanne Meyer-Büser, tablonun asılış biçiminin yanlış olduğundan yüzde yüz emin olduğunu belirterek, resimde sergilenen ufuk çizgisinin soyut yorumlanmış haline göre, altta yer alan karanlık gökyüzü tasvirinin, aslında üst tarafta olması gerektiğini bildirdi.

Meyer-Büser, Mondrian'ın karmaşık katlanmayla çerçevenin hemen üstünde bir çizgi ile başlayarak çalıştığını, daha sonra aşağı doğru indiğini ve bunun da bazı sarı çizgilerin neden alttan birkaç milimetre aşağıda durduğu açıkladığı görüşünü dile getirdi.

Tablonun asılmadan önce korumak amacıyla konulduğu kutudan yanlış çıkarılması veya yanlış paketlenmesi gibi seçeneklere dikkat çeken sanat tarihi uzmanı, tabloya zarar vermemek adına yine eski gibi sergilenmeye devam edeceğin aktardı.

Tabloda Mondrian’ın imzası bulunmuyor. Uzmanlar, tabloyu tam olarak bitirdiğini düşünmediği için ressamın imza atmadığı görüşünde.

Bu arada Mondrian'ın stüdyosunun, sanatçının ölümünden birkaç gün sonra çekilen ve 1944 yılı haziran ayında Amerikan yaşam tarzı dergisi “Town and Country”de yayınlanan fotoğrafta, aynı tablonun farklı pozisyonda bir şövale üzerinde yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Euronews