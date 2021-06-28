Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kültür Sanat 28.06.2021, 16:09
Marmaris'te yaşayan Demirel, evinde fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Zatürre ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Demirel, hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini alınca hastaneye gelen yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Demirel, ilçedeki Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AA
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