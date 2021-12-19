Ünlü türkücünün acı günü

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı. Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe yaşamını yitirdi.

Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Fırat Altınmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlenmişti. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altınmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altınmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

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