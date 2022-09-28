Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu
Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.
Kültür Sanat 28.09.2022, 16:27 28.09.2022, 16:50
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılar devam ediyor.
Kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.
Blaundos'un tarihini, bilinenden çok daha erkene götürebilecek mührün üzerindeki bilimsel incelemeler sürüyor.
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü