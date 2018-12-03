Uygarlık tarihinin en eski sikkeleri Antalya'da sergileniyor

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya Kaleiçi Müzesi'nde, "Pazarın Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz Dünyasında Alışveriş" başlıklı sergi açtı.

AKMED'den yapılan açıklamaya göre, sergide, uygarlık tarihinin en eski sikkeleri, tartı araç ve gereçleri tarih meraklılarıyla buluşturuluyor.

Küratörlüğünü Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin'in üstlendiği sergide, tarihte ilk kez Anadolu'da Lidya krallıkları tarafından basılan sikkelerin yanı sıra eski Mısır'dan Mezopotamya uygarlıkları ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan Akdeniz dünyasında kullanılan ödeme araçları, tartı araç ve gereçleri sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Oğuz Tekin, eserlerin bir kısmının bu sergiyle ilk kez gün ışığına çıktığını bildirdi.

Sergide Osmanlı bedesteninde alışveriş mekanları, pazarda kullanılan sikkeler, teraziler, terazi ağırlıkları, kantarlar, zabıtalar, cezalar, enflasyon gibi pazara dair merak edilen pek çok unsurların yer aldığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarını kapsayan Yakın Doğu'da pazarlar, çarşılar gibi alışveriş mekanları hakkında fazla bir bilgimiz olmasa da pazarların şehirlerin en uygun açık alanlarında kurulduğu tahmin edilebilir. Klasik Çağ'dan başlayarak Hellenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı toplumlarında ise belirli bir planda inşa edilen mekanlarda yapılan alışveriş, belli bir disiplin içinde gerçekleşmekteydi. Pazar yeri, eski Yunanlılarca agora, Romalılarca forum olarak adlandırılıyordu. En basit tanımlamayla agora, sütunlu galeri ve dükkan dizileriyle çevrili üstü açık kare bir mekandır. Agorada yer alan dükkanların ön tarafında bir tezgah ve içinde de satılacak mallar yer alırdı. Satıcı tezgahın hemen gerisinde durur, müşterinin istediği malı, tartılması gerekiyorsa terazi veya kantarla tartarak verirdi. Ege ve Akdeniz dünyasına yayılmış bulunan Eski Yunan ve Roma toplumlarında agoraya daha ziyade erkekler, köleler veya yaşlı kadınlar giderdi. Genç kadınlar ancak eşleriyle birlikte agoraya gidebilirdi. Bu sergiyle tarih meraklılarını, çeşitli uygarlıklara ait kentlerin en cazip, en canlı merkezleri olan pazarlarında kısa bir yolculuğa çıkarıyoruz."

Sergi, 31 Ağustos 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: AA