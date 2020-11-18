Vaniköy Camii restorasyonunu Kalyon Vakfı yapacak

Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nin aslına uygun şekilde restore edilmesi için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında cami bahçesinde protokol imzalandı.

Yangın sonrası, camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu'nun Valiliği arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiğini aktaran Yerlikaya, "Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

“YANGIN OLMASAYDI DA RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAKTI”

Yangının meydana gelmeden önce de Vaniköy Cami için restorasyon çalışmalarının yakında başlayacak olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şunları söyledi;

“Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için; Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış; 25 Ekim 2019 tarihinde rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu'na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019 tarihinde Vaniköy Cami Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iletilmişti. Dolayısı ile caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzere idi.”

Yangınının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporunda "Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi" tespiti yapılmıştı